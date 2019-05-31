Большинство населения не заметят отмены аналогового вещания

Так как до часа «X» осталось всего ничего, в администрации Владимирской области состоялось итоговое заседание координационного штаба по подготовке к отключению аналогового сигнала в регионе. В нем принял участие Алексей Волин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникация Российской Федерации и врио заместителя Губернатора 33 региона Аркадия Боцана-Харченко.

Волонтеры в помощь

Алексей Волин приехал, чтобы лично ознакомиться с тем, как Владимирская область готовится к переходу. В целом, по мнению высокого чиновника, наш регион практически не заметит изменений в работе российских телеканалов.

- Мы четко понимаем, что переход на «цифру» большинство населения Владимирской области не заметят, - сказал он. - И это хорошо, ведь именно эту задачу мы и ставили в начале проекта. Тем не менее, мы понимаем, что где-то один-полтора процента или 20-25 тысяч телевизоров в регионе 3 июня увидят на экране вместо любимых программ заставку с указанием, что аналоговое вещание прекращено. Именно для них сейчас и ведется работа, чтобы сделать переход менее болезненным.

В целом, областные власти старались максимально донести до населения, что необходимо сделать для просмотра любимых каналов в цифровом формате. В регионе работают одна федеральные и две местные «горячие линии». Для лиц старшего возраста (но не только) появилась служба волонтеров, которые готовы объяснить, как и где купить цифровую приставку или антенну, как ее установить.

- У волонтеров даже есть специальный транспорт, - уточняют в администрации Владимирской области. - Что позволяет оперативно встречаться с населением, а также приезжать в самые удаленные населенные пункты.

Активизировались в последний момент

Аналоговое телевидение к 2019 году осталось лишь у 12-13 процентов населения. Как часто и бывает, люди, которых коснется переход, тянули до последнего. Долгое время цифровые приставки покупали редко. Однако в последние недели ситуация в регионе изменилась. Только за последнюю неделю их купили 1160 штук. А всего во владимирских отделениях «Почты России» и в торговых сетях было куплено более 9 тысяч единиц необходимого для приема цифровых телеканалов оборудования.

Кроме того, граждане стали активней звонить на специализированные прямые линии. Власти считают, что сегодня не знать о переходе на цифровое вещание уже нельзя. Однако если вдруг кто-то все это время был отрезан от мира, то даже 3 июня он сможет получить необходимую помощь.

- Если человек 3 июня включит телевизор, то он не увидит там черный квадрат, - сказал Алексей Волин. - На мониторе будет отображаться таблица с указанием номера федеральной «горячей линии». А через несколько минут начнется показ информационного ролика, в котором расскажут все, что связано с переходом на «цифру».

Несмотря на положительную оценку работы администрации Владимирской области в рамках реализации проекта, Алексей Волин рекомендовал всем участникам координационного штаба в ближайшие две недели собираться в ежедневном режиме. Это позволит избежать излишнего напряжения.

КОНКРЕТНО

Кому положена компенсация

В регионе разработаны меры социальной поддержки для льготников. Им предусмотрена единовременная денежная компенсация за приобретённую цифровую приставку – в размере ее стоимости, но не более 1000 рублей; за приобретённые приставку и антенну – в размере их стоимости, но не более 1500 рублей; за приобретённое спутниковое оборудование и его установку – в размере стоимости, но не более 4000 рублей.

Право на компенсацию имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Кроме того, на компенсацию могут рассчитывать малоимущие семьи, получающие ежемесячное пособие на ребёнка, одиноко проживающие пенсионеры, а также семьи, состоящие из пенсионеров, получающих федеральную социальную доплату к пенсии.