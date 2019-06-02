Самые загадочные натюрморты: в ВСМЗ открылась выставка «мертвой природы»

В Палатах открылась выставка «Это все натюрморт». На ней представлены 52 картины 43 авторов, в том числе и владимирских. Впервые показан натюрморт Исаака Левитана, который был написан в 1890-е годы. История произведения удивительна: оно поступило в музей-заповедник в 1929 году без документов, где должен указываться автор. Сотрудники заметили лишь в левом нижнем углу мелкие черные буквы: «раб.покой. брата И.Левитан А.Левитан».

После смерти художника Исаака Левитана в 1900 году в права наследства вступил его брат Авель Левитан. В мастерской оставалось 40 картин и 300 этюдов Исаака, поэтому брату, чтобы подтвердить авторство знаменитого мастера «пейзажа настроения», приходилось ставить свою подпись: «раб (ота).покой (ного). брата И.Левитан(ана) А.Левитан». Сейчас работы именно с такими пометками находятся в нескольких музейных собраниях. Последний раз они экспонировались в 2010 году на юбилейной выставке в честь 150-летия Исаака Левитана.

Подпись брата Левитана на картине великого художника: «раб.покой. брата И.Левитан А.Левитан»Фото: Валерия Рудометова

Еще одна картина со своей историей - «На благо Родины» - создана для Выставки достижений народного хозяйства Владимирской области - раньше она была в парке 850-летия города Владимира. Написали ее наши художники: «гроссмейстер акварели» Виктор Шамаев, которому в апреле 2019 года исполнилось 90 лет, и живописец Николай Модоров. Три года, с 1957 по 1960, полотно шириной четыре с половиной метра украшало центральный павильон выставки. На нем изображены представители различных профессий, рядом с ними — продукция, которую выпускали в области: экскаватор, мотоцикл, холодильник, хрусталь, мстерская лаковая миниатюра, а также молоко, овощи и фрукты. В музее представлена копия картины.

Картина «На благо Родины» создана для Выставки достижений народного хозяйства Владимирской областиФото: Валерия Рудометова

Другое произведение 1930 года, которое выставлено впервые, конфисковали на границе при попытке вывоза его за рубеж. В 2002 году натюрморт передали в ВСМЗ. Сначала картине приписывали авторство Ильи Машкова — одного из основателей Общества московских художников, но эксперты Всесоюзного реставрационного центра им. И.Э. Грабаря отклонили эту версию. Картина была с деформацией холста, с утратами красочного слоя. В 2017 году наш музей ее реставрировал. Но автор «Натюрморта с печеньем» так остался неизвестным.

Автор «Натюрморта с печеньем» так остался неизвестнымФото: Валерия Рудометова

Гармонично дополняют выставку произведения представителей Владимирской школы живописи – Владимира Юкина, Валерия Кокурина, Владимира Телегина. Художники интересно воплотили принципы местной пейзажной школы в натюрморте, обогатив его смелыми и яркими цветами.

«Старая книга» Виктора Бычкова 1997 годФото: Валерия Рудометова

Александр Герасимов «Розы» 1945 годФото: Валерия Рудометова

КОНКРЕТНО

Выставка продлится до 18 августа 2019 года.

Цена билета — 100 рублей, льготный — 75 рублей.

Выставка продлится до 18 августа 2019 годаФото: Валерия Рудометова