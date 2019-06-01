Больше, чем праздник: семья Власовых из Радужного в День защиты детей отмечает день рождения своей приемной семьи

Мечта быть многодетной мамой и взять в свою семью детей из детского дома появилась у Людмилы еще в детстве. Школьницей она дружила и переписывалась с ребятами из детдома. Даже просила родителей усыновить сироту.

Волшебное 1 июня

23 августа 1996 года Людмила вышла замуж за Николая Власова. У них родилось трое детей. У младшей дочки оказался порок сердца. В столице назвали стоимость операции - 200 тысяч рублей.

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- У нас не было таких денег, с помощью благотворительного сайта мы поместили объявление в интернете о сборе средств на операцию дочки. И вот 1 июня, в День защиты детей, нам сообщили, что операция оплачена и можем приехать. Это первый раз, когда именно в этот день небеса помогли нам, - вспоминает Людмила.

Операция прошла успешно. Но родившемуся четвертому ребенку врачи тоже поставили диагноз - двойной порок сердца. В это же время у семьи появилась возможность приобрести большую 5-комнатную квартиру.

- Она показалась нам пустой, и я вспомнила про свою детскую мечту и о том, что очень много людей помогли нам. Муж сказал, что это промысел Божий, и у нас есть возможность и желание взять на воспитание детей-сирот. В органах опеки нас поддержали. 1 июня, в День защиты детей, нам сообщили, что есть дети-сироты, для которых мы подходим как приемные родители.

Власовы считают 1 июня 2007 года датой рождения их приемной семьи. Тогда у них стало семеро детей: четыре сына и три дочки.

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Через некоторое время, и это похоже на чудо, медицинское обследование младшего сына Власовых показало, что диагноз, поставленный при рождении, уже не подтверждается. Ребенок выздоровел!

Сегодня Людмила и Николай воспитывают 13 детей, девять из них – приемные.

Помощь маме

Когда в семье Власовых рождался очередной ребенок, все старались помогать ухаживать за новорожденным: кормить, менять подгузники, гулять и играть с малышом стало любимым занятием для домочадцев.

- При появлении приемных детей большую заботу о них взяли на себя старшие дети. Они помогали папе и маме обучать детей навыкам самообслуживания, учили их рисовать, играли и гуляли с ними. Приемные дети сразу стали называть нас с мужем мамой и папой, потому что им не хватало любви, ласки и заботы в детском приюте, мы старались восполнить это, - вспоминает Людмила.

В большом огороде все дети помогают родителям полоть, поливать и рыхлить насаждения. Все вместе делают и заготовки на зиму: солят огурцы, варят варенье, замораживают овощи и делают салаты.

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- У каждого ребенка есть свои обязанности по уборке квартиры. На каждый день они расписаны в графике дежурств. Дети помогают с удовольствием, - рассказала нам многодетная мама.

Вместе Власовы трудятся и на огороде. Сажают овощи, ягоды и, конечно, цветы. Дети помогают родителям полоть, поливать и рыхлить землю.

- Очень весело и приятно собирать потом урожай, выращенный собственными руками. Все вместе мы делаем заготовки на зиму: солим огурцы, варим варенье, замораживаем овощи и делаем салаты. А еще мы всей семьёй летом ходим за грибами и за ягодами в лес. Как приятно поесть свежей душистой земляники и черники! Ягоды мы потом замораживаем, варим варенье, которое зимой нам напоминает о лете. Из грибов варим суп, жарим с картошкой и макаронами, и также замораживаем на зиму, - говорит Людмила.

У каждого ребёнка в семье - есть свои обязанности по уборке квартиры. На каждый день они расписаны в графике дежурств.

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Детям очень нравиться помогать маме готовить обеды и ужины. Каждый выбирает себе работу по душе: кто-то чистит овощи, другой нарезает хлеб, а кто-то поможет сварить вкусный обед или ужин.

- Когда пища приготовлена вместе - она очень вкусная получается! – считают в большом семействе.

Главные праздники

Главное - быть с детьми вместе и рядом, даря тепло и заботу, считают в семье Власовых. Отдельный разговор – любимые всеми праздники.

Новый год, Рождество, Пасха, 23 февраля, 8 Марта и, конечно, дни рождения всех детей.

- Поздравления начинаются с утра, мы ребенка целуем, в школу наряжаем в парадную форму, девочкам делаем красивые прически с белыми бантами. Обязательно дети в свой день рождения несут угощение для своих одноклассников и учителей, ведь в школе тоже приятно получать поздравления, а с ними и хорошее настроение. Мы стараемся дни рождения отмечать по-особенному, но обязательно весело.

По итогам особенного дня готовится спецрепортаж – видео и фото, чтобы видеть, как с каждым годом растет ребенок.

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День защиты детей

1 июня по традиции все Власовы празднуют день рождения приемной семьи в парках аттракционов во Владимире, катаются на каруселях, ходят в кинотеатр и в кафе.

- За 22 года мы с мужем ввели и стараемся поддерживать много традиций, чтобы дети гармонично развивались, чувствовали стабильность, ощущали единство семьи и укрепляли родственные чувства.

Семье выделили землю под строительство дома, уже готов фундамент. Супруги надеются, что скоро построят большой дом и места для дружной семьи будет больше.