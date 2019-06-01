День защиты детей: чем заняться 1 июня во Владимире

В субботу на полдня центр Владимира станет пешеходным - его отдадут детям. В городе заработает сразу несколько площадок, на которых развлечения по душе найдут и младшие, и старшие. Спортивные соревнования, танцевальные батлы или целый город для сладкоежек, выросший на один день, – развлечения будут на любой вкус.

Всем пряников!

Самое масштабное торжество развернется в центре - II Межрегиональный фестиваль «День Пряника 2019» пройдет на Соборной площади. На празднике в парке «Липки» откроется Сладкий городок, где владимирцев порадуют дегустацией пряников от мастеров со всей страны, меда, шоколада и других сладостей. В Городе развлечений и мастер-классов детей и их родителей ждет большой выбор бесплатных мастер-классов и интерактивных площадок с играми, представления, конкурсы, шоу, флешмобы, а также русские аттракционы и забавы. Красочный Сказочный карнавал начнется в 11:00 и пройдет от Спасского холма до Соборной площади, а обладатели лучших сказочных костюмов получат призы: детям – велосипед, родителям – телевизор. А завершится праздник запуском гелевых шаров и конфетти-шоу в 19:00.

Конкретно: Соборная площадь, начало в 11:00.

Вход свободный.

Прыгай, бегай, играй!

Большой детский праздник «Small Ball Fest 2019» обещает владимирцам массу развлечений: научные и творческие мастер-классы, батуты и аниматоры, аквагрим, большая спортивная зона с профильными тренерами, квесты и конкурсы. Также в этот день пройдут городские соревнования по мини-футболу и художественной гимнастике среди дошколят.

Конкретно: стадионе «Лыбедь», начало в 9:00.

Вход свободный.

В мире сказки

В сквере перед областной научной библиотекой ребят ждут на праздник «Солнечный круг». Выставка детских книг из фонда библиотеки, сказочный квиз «В мире сказки», конкурс рисунков на асфальте «В мире детства», мастер-класс по пластилиновой живописи и сладкие подарки порадуют малышей и их родителей.

Конкретно: сквер перед областной научной библиотекой, в случае плохой погода праздник пройдет в отделе гуманитарной литературы. Начало в 14:00.

Вход свободный.

Мультфильмы рулят!

Веселые и заводные песни из любимых мультфильмов - «Крошка Енот», «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Золушка», «Крокодил Гена», «Маша и Медведь» и других – помогут перенестись в беззаботный и светлый мир, полный невероятных фантазий и приключений. Все желающие смогут спеть с солистами оркестра!

Конкретно: Владимирская областная филармония, начало в 12:00.

Цена билета: 100 рублей.

Зажигаем всей семьей

Владимирские парки тоже приготовили захватывающие программы на 1 июня. Центральный парк культуры и отдыха обещает детям танцевальный батл, эстафеты и викторины с аниматорами и, конечно, призами. В парке «Загородный» ребят ждет флешмоб с гигантским глобусом, благотворительный забег «Достигая цели», игры и танцы. А в лазертаг-клубе «Полигон «Звезда» пройдет семейный турнир «Мама, папа, я - активная семья». Также все желающие смогут понаблюдать за выступлениями четвероногих друзей человека на выставке охотничьих собак, которая пройдет в этот день в парке.

В парке «Дружба» детям предложат игры, викторины, розыгрыши призов, увлекательные мастер-классы, выступление детских творческих коллективов и многое другое.

Парк «Добросельский» кроме традиционного концерта приготовил ростовых кукол, эстафету «Здоровое поколение», где продемонстрировав силу и ловкость можно выиграть призы, и увлекательный семейный квест «Забытые сокровища». Родители и дети, разгадавшие загадки старой пиратской карты, смогут найти сундук со сладкими сокровищами. А завершит праздник батл «Звезда танцпола» и зажигательная ретро-дискотека «Мы из СССР».

Конкретно: Центральный парк культуры и отдыха, начало в 11:00; парк «Загородный», начало в 12:00; парк «Дружба, начало в 11:30; парк «Добросельский», начало в 11:00.

Вход свободный.