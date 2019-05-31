День защиты детей во Владимире отметят вкусно и активно

С началом лета во Владимире стартует сезон мероприятий под открытым небом. По традиции, открывает его празднование Дня защиты детей. 1 июня в областном центре праздник отметят с размахом - яркие и увлекательные культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, которые подготовили администрация города Владимира и ее партнеры, пройдут сразу на семи площадках города.

«Сладкий» семейный праздник

Одним из центральных мероприятий Дня защиты детей станет Межрегиональный фестиваль «День Пряника». Во Владимире он пройдет уже во второй раз. Как обещают организаторы, мэрия и музейно-развлекательный комплекс «Дом пряника», это будет «самый сладкий день лета». В прошлом году фестиваль посетили около 20 тысяч человек, на этот раз организаторы рассчитывают на то, что на праздник придет значительно больше владимирцев.

Начнется он на Соборной площади шествием красочного Сказочного карнавала с участием героев федерального проекта «Сказочная Россия». По центру Владимира от Золотых ворот до Соборной площади пройдут герои самых популярных и любимых взрослыми и детьми сказок. Присоединиться к шествию могут все желающие. За лучший костюм сказочного персонажа можно даже получить ценные призы: телевизор, гироскутер, велосипед и множества других. Регистрация участников карнавала – 1 июня на Спасском холме с 10.00.

Научат готовить шоколад и расписывать пряники

После карнавала начнется основная часть мероприятия. На сцене для гостей праздника состоится концерт городских коллективов, пройдут розыгрыши призов от партнеров фестиваля, различные флешмобы и многое другое. Специальным гостем концертной программы станет владимирский юный артист, звездочка вокального шоу «Голос.Дети» Захар Усенко.

В парке Липки для гостей мероприятия развернется настоящий Сладкий город, на площадках которого пройдут мастер-классы, дегустации, русские игры и забавы. Дети и взрослые смогут научиться печь пряники и готовить шоколад, расписывать готовые изделия, рисовать на холсте, работать на гончарном круге, попробуют разнообразные пряники, кондитерских изделия и мед. Рядом откроется Ярмарка ремесленников где мастера со всей Владимирщины, а также из других областей страны представят свою уникальную продукцию.

В завершении красочного праздника состоится конфетти-шоу и запуск гелиевых шаров.

«Зеленый марафон» и турнир по мини-футболу

Также 1 июня для тех, кто любит активный образ жизни, пройдут два масштабных спортивных праздника. Например, «Сбербанк» приурочил к Дню защиты детей проведение традиционного «Зеленого марафона». Он состоится в центре города Владимира. Его участники пробегут по улицам Дворянской и Большой Московской, для разных возрастов «марафонцев» предусмотрены три дистанции — 420 м, 4,2 и 10 км.

Также в рамках марафона на Театральной площади проведут мастер-классы и развлекательные мероприятия для детей и взрослых.

Еще один масштабный праздник спорта пройдет на стадионе «Лыбедь». С 9.00 до 13.00 взрослые и дети смогут понаблюдать за первым днем детского первенства города по мини-футболу. Для участия в соревнованиях уже заявились 32 команды юных футболистов. Первенство будет идти три дня, 1,2 и 8 июня.

Впервые в нашем городе пройдет чемпионат города по художественной гимнастике девочек из детских дошкольных учреждений. Некоторым из его участниц всего 3 годика. Откроется праздник парадом-приветствием с участием звезд и ветеранов владимирского спорта.

Кроме того, 1 июня на стадионе «Лыбедь» будут работать фотозоны, интерактивные игровые площадки, пройдут конкурсы и мастер-классы, увлекательные квесты и многое другое.

Организаторы праздничных мероприятий, администрация областного центра и партнеры праздника приглашают владимирцев и гостей нашего города посетить площадки Дня защиты детей и получить яркий заряд бодрости и позитива.