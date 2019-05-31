99 из ста детей готовы уйти с незнакомцем

В прошлом году во Владимирской области поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» разыскивал 85 детей. За неполных пять месяцев этого года на поиск поступила уже 41 заявка. Из них 1 погиб, а 40 нашли живыми.

Говорите с детьми!

Дети тонут, становятся жертвами насильников, просто пропадают бесследно, а все потому, что взрослые не учат их, как нужно себя вести в различных ситуациях, и часто оставляют одних.

- Наступает лето, и я, и те, кто работает с детьми, просто с содроганием ждем опять этого всплеска. Потому что, к сожалению, родители безалаберны, - говорит уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев.

Волонтеры «Лиза Алерт» просят не оставлять детей без присмотра, проработать вместе с ними маршруты «дом-школа-кружки», не отпускать их в лес с пенсионерами, которые тоже могут потеряться, и фотографировать на телефон перед массовыми мероприятиями.

- Мы раздаем специальную карту ребенка, где родители заранее заполняют все данные: от возраста и школы до особых примет. Эта карта находится у мам с папами на руках, и если что случится — они могут сразу отдать ее полицейским. Это экономит время, да и мама от переживаний не сразу может вспомнить какие-то детали, - говорит координатор «Лиза Алерт» во Владимирской области Валентина Савинова.

А еще - просят говорить с детьми. Часто, понятно, подробно напоминать, что главная опасность на улице - человек. Это может быть пьяный за рулем: «Не беги через дорогу в неположенном месте!» Это может быть хулиган в подворотне: «Не ходи ночью по закоулкам, не свети мобильником!» И это может быть маньяк, насильник, который уведет ребенка с улицы: «Не ходи с незнакомцами!»

Увести ребенка легко...

Удивительно, но об этой последней опасности родители часто забывают. В прошлом году в одном владимирском лагере волонтеры «Лиза Алерт» провели «Квест безопасности» - тест на то, уйдет ли ребенок с чужим человеком из лагеря. Директор уверял: «Ни за что, никогда!» Но волонтеры легко увели 60% детей - от 1 до 4 класса. И где бы добровольцы ни проводили такие квесты, дети легко уходят с незнакомцами.

- Детей заранее никто не предупреждает, предупреждены только родители. На ВДНХ, например, был такой квест: мама говорила ребенку, чтобы подождал ее пару минут на определенном месте, а сама уходила за стенд. Тут подходит волонтер и начинает уговаривать ребенка пойти с ним. Не ушел только 1 ребенок из ста, - рассказывает координатор «Лиза Алерт».

Еще одна опасность - пожары. В огне за 5 месяцев погибло 7 детей. Во всех случаях причина — неосторожное обращение с огнем. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают в домах пожарные извещатели, благодаря которым можно успеть выбежать из горящего дома.

- Пока устанавливаем извещатели в домах многодетных семей. На сегодняшний день с помощью органов местного самоуправления мы поставили 840 автономных пожарных извещателей. Если появляется дым, система срабатывает и издает сигнал, - сказал заместитель начальника регионального управления МЧС Юрий Арбузов.