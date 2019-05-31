2019-05-30T17:54:08+03:00
Общество

Владимирские пляжи уже напоминают Анапу

Из-за жары народ купается даже в холодной воде
Ольга МАКАРОВА
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На пляжах уже полно народуНа пляжах уже полно народуФото: Ольга МАКАРОВА
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Вчера во Владимире состоялась официальная приемка муниципальных пляжей на озере Семязино, реке Содышке, озере Глубоком и рекеКлязьма. Хотя данных по качеству воды еще нет, там уже повесили желтые флаги, которые формально разрешают купаться.

Народ при этом приходит на пляжи, не взирая на флаги и холодную воду. Например, на озере Семязино в девятнадцатиградусную воду (а именно столько фигурировало на информационном табло) в воду лезли и взрослые, и дети. Хотя по ощущениям вода была даже холоднее, а температура воздуха на этом же табло была меньше реальной на пять градусов.

Владимирцы купаются даже в холодной воде Фото: Ольга МАКАРОВА

Владимирцы купаются даже в холодной водеФото: Ольга МАКАРОВА

- Мы уже неделю на пляж приходим, - рассказала жительница Владимира Наталья, которая отдыхает на Семязино с семьей. - По утрам, несмотря на то, что будни, к обеду человек 15-20 приходит, а вчера вовсе сотню насчитали! Буквально яблоку негде было упасть! Что будет, когда сильная жара наступит…

К купальному сезону, как отчитался Начальник управления МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира» Борис Беликов, на пляже озера Семязино установлены посты спасателей, которые оборудованы аптечками, громкоговорителями, резиновыми лодками, жилетами и всем нужным для помощи на воде; установлены кабинки для переодевания, грибки от солнца, на которых обновили краску, песочницы, туалеты. В этом году подготовились даже лучше, чем в прошлом - дополнительно завезли песок, закупили новые сетки и мячи для игры в волейбол. Скоро зону для активностей на песке подготовят для владимирцев.

Спасатели поставили информационные щиты Фото: Ольга МАКАРОВА

Спасатели поставили информационные щитыФото: Ольга МАКАРОВА

- Мы объехали все городские пляжи, - рассказал начальник управления МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира» Борис Беликов. - Везде соблюдены все требования для организации массового отдыха. Также отмечу, что сегодня я посетил Центр гигиены и эпидемиологии, где посмотрел пробы воды, и скажу, что вода во всех водоемах по химическим показателям хорошая, биологические чуть-чуть превышены на Клязьме, но на здоровье жителей это не повлияет.

Проверили и спуски к воде и как оборудованы «лягушатники» - максимум они могут быть до 1,3 метров в глубину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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