Во Владимире отменили электронную запись на путевки в «Икар» и «Дружбу»

Во владимирских муниципальных лагерях «Дружба» и «Икар» этим летом отдохнут 2100 детей и подростков. Путевок на первую смену уже нет, на вторую и третью пока есть, но стоит поторопиться.

Куда идти за путевками?

Удобную систему подачи электронных заявлений в этом году почему-то ликвидировали. Напомним, она была введена год назад после того, как за путевками выстроились гигантские очереди, люди стояли часами, доходило до крупных скандалов.

Тогда и ввели электронную очередь: можно было подать заявление онлайн, на сайте управления по молодежной политике в открытом доступе был реестр поданных заявлений, и все видели, сколько осталось свободных мест.

С этого года электронная очередь исчезла. Родители должны опять идти в МФЦ на Октябрьском проспекте. Заявления принимает «Служба сопровождения муниципальных реестров и оказания муниципальных услуг».

Однако реестр всех поданных заявлений снова есть на сайте управления по молодежной политике www.sledizanami.ru - в разделе «Организация отдыха детей и молодежи». На данный момент в «Дружбу» подано 670 заявлений, в «Икар» - 613. Реально претендентов меньше, многие родители подают заявления одновременно в два лагеря - куда-нибудь да попадешь. Так что примерно половина мест на вторую и третью смену еще свободны.

Почем отдых?

В этом году путевка в «Дружбу» и «Икар» стоит 16 500 рублей. Есть дотации.

- Для детей работающих граждан родительская плата составляет 20% от стоимости путевки - 3300 рублей, - прокомментировал Игорь Ефремов, и.о. начальника пресс-службы Владимира.

В «Дружбе» и «Икаре» для детей будут организованы по три смены, в каждой около 350 детей. В первый и третий заезды оба лагеря примут профильные отряды - по 105 человек, в основном, это спортсмены и творческие коллективы. Эти путевки в продажу не поступают.

Первая смена в «Дружбе» - историко-культурная «Событие года», с 8 до 28 июня.

Вторая смена, «Шаг за горизонт», пройдет с 1 по 21 июля.

Третья смена в «Дружбе» стартует 24 июля. Заезд обозначен как «#РАЗВИТИЕ», закроется 13 августа.

В лагере «Икар» в первую смену с 10 до 30 июня будет историко-патриотическая программа «Владимирская Русь-земля героев», 2 смена, с 5 июля по 25 июля, будет посвящена Году театра в России, третья – «Все работы хороши!», пройдет с 1 по 21 августа.

КОНКРЕТНО

Заявления на путевки принимают по адресу: Октябрьский проспект, д. 47, 4 этаж. Подойти можно в рабочие дни с 8.30 до 17 часов. Справочную информацию могут предоставить по телефонам: 53-58-26, 53-65-48.

Необходимые документы:

- копия свидетельства о рождении (паспорт) с пропиской и оригинал;

- копия медицинского полиса ребенка;

- медицинская справка (оформляется в поликлинике по месту жительства);

- справка с места работы одного родителя (с реквизитами);

- для родителей, имеющих разную фамилию с ребенком – копию свидетельства о браке, разводе, усыновления и др.

КСТАТИ

Кому положен бесплатный отдых?

Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право получить на своих детей бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.

Для этого родителям необходимо обратиться в управление образования администрации города Владимира. Конкретно - в отдел опеки и попечительства по адресу ул. Горького, д. 62. Здесь документы принимают также в рабочие дни с 8.30 до 17 часов. Дополнительную информацию можно получить по телефону 45-00-13.

Также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области. Адрес: проспект Ленина, д.53, график работы: с 8 до 17 часов. Заранее специалисты департамента могут проконсультировать по телефону 34-35-37.