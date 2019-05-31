2019-05-30T17:44:20+03:00
Общество

Во Владимире в выходные будет перекрыто движение

1, 2 и 3 июня въезд транспорт в центр города ограничат
Вероника ПАНИНА
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Общественный транспорт отправят в объездОбщественный транспорт отправят в объездФото: Антон ТУШИН
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1 июня на Соборной площади полдня будут праздновать День защиты детей. Поэтому с 7.00 до 14.30 движение будет перекрыто от Студеной горы до улицы Гагарина (до 10.30 до улицы Столетовых). Общественный транспорт пойдет так:

- автобусы №№ 1С, 5, 6С, 17, 27, 36 от улицы Студеная Гора до улицы Луначарского - в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьский пр-кт, Лыбедская магистраль;

- автобусы №№ 12С, 15, 22, 25, 26, 28 от улицы Студеная Гора до площади Соборная - в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьский пр-кт, Лыбедская магистраль, Гагарина.

Троллейбус № 1 - через «Рябинку», пр-кт Строителей, ул.Горького, ул.Мира.

№№ 2 и 8 - работать не будут;

№ 5 - будет заменен автобусом по маршруту: «ул.Фатьянова - пр-кт Ленина - Лыбедская магистраль - ул.Гагарина — Вокзал».

№ 7 - Пр-кт Ленина - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Мира - ВЭМЗ.

2 июня на время проведения Крестного хода в честь Боголюбской иконы Божьей Матери будет ограничено движение с 20.00 до 22.00 по улице Добросельской на участке от Суздальского проспекта до Пекинки. Автотранспорт будет направлен в объезд по Суздальскому проспекту, улицам Комиссарова и Егорова, ФАД М-7 «Волга»;

3 июня по той же причине с 10.45 до 11.00 будет закрыто движение по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Объехать можно будет по Лыбедской магистрали, улицам Гагарина, Луначарского, Усти-на-Лабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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