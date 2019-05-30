Во Владимирской области триста детей пострадали от извращенцев за год

«Пойдем ко мне, покажу свою собачку или кошечку», или же «Мне твоя мама сказала, чтобы я тебя к ней привел», - так входят в доверие к детям всякие подонки и извращенцы. Они могут быть где угодно: на детской площадке, рядом с воротами школы, у магазина. Родителям кажется, что их ребенок точно не пойдет с таким человеком, но, тем не менее, триста детей до 18 лет попались в грязные руки педофилов.

- И число пострадавших детей и подростков растет по всей России. Это происходит в весенний и осенний периоды, потому что у людей с психическими заболеваниями идет обострение, - говорит уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев. - Заманить ребенка не так и сложно: беспроигрышный вариант — когда мужчина приходит с собачкой и говорит: «А пойдем я тебе покажу вторую собаку?» Все, ребенок уходит.

Но опасность ждет не только на улице, но и в интернете. Так, педофилы создают странички в социальных сетях, указывают возраст 13-14 лет, потом навязываются в друзья к подросткам, уговаривают на встречу. И ребенок после школы может действительно прийти к новому «другу».

- Из трехсот преступлений лишь около ста раскрыты, виновники наказаны, - отмечает Геннадий Прохорычев. - Поэтому мы все чаще приходим в школы на родительские собрания и учим детей, что нужно уметь говорить незнакомым людям: «Нет».

Тем не менее, не педофилы главная опасность для детей. Основная - дорога. Больше всего детей страдает и погибает в ДТП. На втором месте — реки и озера, на третьем - выпадение из окон. Владимирская область в прошлом году поставила антирекорд — у нас выпало 25 детей, из них трое погибли. Во всех случаях это произошло по вине родителей, которые отошли, смотрели телевизор или говорили по телефону. Четвертое опасное место — заброшенные здания, в нашей области их насчитывается более 1000, а во Владимире — около 100.

- Подростков тянет в эти места, они делают селфи, гуляют там. Мы обращаемся к органам местного самоуправления — это их ответственность, чтобы к таким объектам нельзя было подойти вообще. Но полностью исправить ситуацию пока не удалось, - отмечает уполномоченный по правам ребенка.

Например, до сих пор на Студеной горе не огорожена заброшенная школа. Там ночуют бездомные, собираются подростки... Собственник здания находится в Москве и, видимо, подзабыл о своем объекте.

- А если вдруг там что-нибудь произойдет? Так давайте не допустим этого. Нужно обезопасить объект. Да, это затраты на установку ограждения. Но гибель ребенка или подростка мы не окупим ничем! Родители потом будут винить органы местного самоуправления! - говорит Геннадий Прохорычев.