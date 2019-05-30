Все в сад: для владимирских малышей построят ясли

Как уверяют чиновники, сейчас в регионе все дети старше трех лет благополучно посещают садики. Проблемы есть только с малышами ясельного возраста – от двух месяцев до трех лет. Причем только в двух муниципалитетах – Суздальском районе и Владимире. В актуальной очереди там числится 167 дошколят. Но есть еще «потенциальная» очередь: туда входят те малыши, родители которых не собираются вести детей в ясли прямо сейчас, но планируют сделать это в скором времени, например, в сентябре.

Впрочем, как обещают областные власти, в скором времени эта проблема решится. Сейчас достраивают садик на 108 мест в Боголюбово, половина мест предназначена для ясельных групп.

- Это позволит полностью решить проблему с Суздальским районам, где в очереди стоят 37 детей до трех лет. Во Владимире построят четыре пристройки к детским садам по 50 мест каждая для ясельных групп. Сейчас готовятся площадки, дополнительно из областного бюджета выделено восемь миллионов на перенос тепловых сетей и другую подготовку, - рассказала директор департамента образования Ольга Беляева.

Кроме того, во Владимире в следующем году начнут возводить два детских сада по пятьдесят мест и один сад на 115, который планируют закончить в 2021 году. В первую очередь новыми садами планируют обеспечить Ленинский район – там из-за большого количества новостроек попасть в сад сложнее всего, и микрорайон Коммунар.

А вот новый детсад в Юрьевце, который был готов еще в прошлом году, пока малышей не набирает из-за разногласий между застройщиком и городской администрацией, которые решаются в суде. Впрочем, чиновники уверены, что с очередью справятся и так.

- В результате открытия пристроек и трех новых садов во Владимире появится 632 дополнительных места в ДОУ, которых должно хватить даже с учетом отсроченной очереди, - отметила Ольга Беляева.

Бороться с очередью в детские сады чиновники решили и другим способом: предпринимателей, создающих группы по уходу и присмотром за дошколятами, убеждают получать лицензии и официально становиться частными детскими садами. Пока таким предложением заинтересовались семь владимирских бизнесменов, в общей сложности они могут принять сто малышей. Оформив все документы, частные сады смогут работать по утвержденной для муниципальных детсадов образовательной программе, а родителям предложат отдавать туда своих детей. Платить за это удовольствие придется значительно дороже, чем в муниципальном садике – около пятнадцати тысяч рублей в месяц, но зато родители смогут получать компенсацию, как и те, кто водит ребенка в обычный садик: 20% за первого ребенка, 50% - за второго.