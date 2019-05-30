Во Владимире появились июльские грибы

Погода и природа во Владимирской области в этом году выделывают странные штуки. Весь май стояло настоящее лето, причем жара настала внезапно. Одновременно распустились деревья и кустарники, которые обычно цветут друг за другом: вишня, яблоня, черемуха, сирень и даже акация, которой вообще положено зацветать в июне. А сейчас уже вовсю зацветают шиповник и пионы - тоже сугубо июньские цветы.

«Сдвинулась» природа и в лесах. Во Владимирской области пошли грибы! Причем не майские сморчки и строчки и не июньские колосовики, а полноценные грибы макушки лета - подосиновики, маслята, лисички, даже белые. Причем не по одному грибу на лес, а в товарных количествах - на остановках уже появились грибники, продающие свой урожай. Цены пока кусаются - кучка из 5-6 подберезовиков 100 рублей, из такого же количества белых - 200-250 рублей.

- Грибы в мае - это, конечно, очень рано, я даже не могу вспомнить, когда во Владимирской области в последний раз такое было, - рассказал грибник с 40-летним стажем Василий Алексеев. - Могу предположить, что дело в небывало ранней весне и жарком мае. Вспомните, как потеплело перед майскими, так с тех пор жара и стоит, даже заморозков ни разу не было.

Весна в этом году действительно аномальная, впервые за десятилетия во Владимирской области даже не было нормального половодья, вода почти не поднялась. Земля оттаяла, потом прогрелась, влажность высокая, солнце и тепло - вот грибницы и проснулись раньше времени, и грибы полезли.

Отправляться на «тихую охоту» опытные грибники советуют на запад области.

- Я собираю за Ставрово и в районе Колокши, в общем, к Москве ближе, - рассказала Мария, продающая грибы на остановке. - Ехать надо туда, где теплее. В Меленковский и Гороховецкий район пока ехать рано, они вообще у нас грибные, но там сейчас еще холодно, рано грибам быть.

Кстати, хотя грибы появились необычно рано, нет никаких причин, чтобы они быстро сошли. Грибница может давать «урожай» все лето и начало осени, это зависит от погоды, а не от того, насколько рано она вышла из зимней спячки. Если лето будет теплое и влажное - то и грибное.