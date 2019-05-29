2019-05-29T12:38:00+03:00
Общество

Известного актера Алексея Панина оштрафовали за пьяный дебош в самолете

Брутальный герой российского кино заплатит 59 тысяч рублей
Артём Черепанов
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Алексей ПанинАлексей ПанинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Судогодский районный суд удовлетворил иск авиакомпании "Победа" к известному актеру российского кино Алексею Панину. Скандально известный артист заплатит 59 тысяч рублей за курение в салоне самолета.

Очередная выходка Алексея Панина широко освещалась с СМИ. 1 декабря 2018 года на борту рейса "Стамбул-Москва" незадолго до посадки самолета Алексей Панин решил покурить в самолете и попутно показать пассажирам, как закрывать салфеткой датчики дыма. На требования персонала авиакомпании "Победа" потушить сигарету, подвыпивший Панин устроил настоящее шоу, заявив о своем "звездном" статусе и требуя срочно дать ему ручку, чтобы раздать автографы фанатам. В аэропорту "Внуково" зарвавшегося артиста уже встречал наряд полиции. Кстати, сам актер в интервью "Комсомольской правде" заявил, что никакого дебоша не было.

Авиакомпания "Победа" потребовала компенсацию с Панина, указав в иске, что после его "предстваления" в салоне самолете потребовалось провести дополнительную санитарную обработку. На нее "Победа" потратила 59 тысяч рублей, о чем свидетельствовал акт выполненных работ.

Решение Судогодского городского суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение 15 дней.

Отметим, что незадолго до инцидента на борту самолета "Стамбул-Москва", из-за Алексея Панина был задержан рейс из Симферополя. Известный актер устроил истерику из-за предчувствия, что с самолетом что-то случится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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