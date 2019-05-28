Александр Орлов против «Губернии-33»

Александр Орлов возглавлял региональную телерадиокомпанию «Губерния-33» с 2015 года – практически с момента ее основания, большую часть времени совмещая обязанности генерального директора и главного редактора. В апреле прошлого года учредитель - областная администрация - признала его работу по контракту в течение трех лет успешной, и был заключен новый контракт.

Но после смены власти в регионе у Александра Орлова, как и у многих, кто работал с предыдущим губернатором, начались проблемы.

- Меня подвергали прессингу с целью уволить с этого места работы, и я был готов уйти. Но в контракте было предусмотрено, что при увольнении до истечения срока контракта по инициативе учредителя я имел право на получение трех окладов. Когда мне предложили уйти по собственному желанию, я отказался. После этого начались проверки, - рассказал во время судебного заседания Александр Орлов.

Две проверки начались практически одновременно – в декабре прошлого года. Результаты одной из них, проводимой контрольно-ревизионной инспекцией администрации области, были готовы в январе, вторая, выполнявшаяся Счетной палатой региона, продлилась до марта.

- Я воспринимал проверки как методическую помощь, поскольку это мой первый опыт работы на такой должности, и ошибки были неизбежны, - говорит экс-гендиректор «Губернии-33».

Судья Наталья ХижнякФото: Ирина Мальцева

Проверки выявила несколько нарушений. Например, Александра Орлова обвинили в том, что в 2015 году он потратил средства уставного капитала на текущие расходы компании и выплату зарплаты сотрудникам. Однако на тот момент другого выхода просто не было: у недавно созданной «Губернии-33» не было других источников дохода, а зарплату платить надо - ее невыплата это уже не нарушение, а преступление. И что было делать? Кстати, часть нарушений, найденных при проверке, сейчас оспаривает в Арбитражном суде сама компания.

После двух проверок, в конце марта, состоялось собрание учредителей, на котором обсуждали увольнение Орлова. Но тогда оснований для этого не нашли.

Затем в апреле по итогам данных первой проверки руководителю ТРК вынесли выговор, а по результатам второй - уволили 29 апреля «в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей».

Не согласившись с таким поворотом, Александр Орлов обратился в суд с иском об отмене приказа о наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения. Он также просит восстановить в должности, выплатить средний заработок за время вынужденного прогула и 200 тысяч рублей за моральный ущерб.

- Я не оспариваю первый выговор, но считаю, что нарушен срок, допустимый для дисциплинарного взыскания, а за одно и тоже нарушение дисциплинарное взыскание наложено дважды, - отметил он.

В суде Илья Абрамов, представитель ответчика - ООО «Губерния-33», отметил, что телерадиокомпания иск не признает. Но никаких аргументов не привел и попросил привлечь к заседанию учредителей: департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области и газету «Владимирские ведомости». Заседание продолжится 4 июня.