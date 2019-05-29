Вставать к младенцу ночью отцов научат еще в роддоме

С приходом нового главного врача Веры Плашкевич в родильном доме №2 стали всячески пропагандировать партнерские роды. Отец ребенка, сестра или подруга мамы могут присутствовать с роженицей в индивидуальном родзале, причем это будет бесплатно. Всего таких залов пять, и это даже избыток - пока желающих немного, меньше 10 % женщин готовы рожать «в компании».

Но главврач говорит, что со временем все привыкнут к нововведению. Более того, отец новорожденного может остаться в отдельной палате вместе с матерью и ребенком круглые сутки. Но тут уже за размещение придется заплатить.

Дети находятся в палате с мамойФото: Валерия Рудометова

Новорожденного - маме, а не медикам

Стоимость пребывания в платной палате - 19 500 рублей. Она с двумя кроватями — для мамы и папы, пеленальным столиком и вай-фаем - чтобы можно было сразу заходить в мамские форумы. Еще в 19 500 рублей входит усиленное питание, консультация неонатолога и психолога.

Есть платные палаты подешевле - за 10 000 рублей с одной соседкой. Условия почти такие же, как и в бесплатной, но некоторые мамочки просто не любят, когда рядом находятся еще человека три-четыре. Но самое главное - и в платных, и в бесплатных палатах мамы могут лежать вместе с новорожденными. Советская практика, когда женщина видела своего ребенка только во время кормления, к счастью, ушла в прошлое.

Еще одна «новинка» - детей не забирают сразу после рождения на осмотр и взвешивание, а дают два часа полежать на маминой груди и услышать знакомый стук сердца. Конечно, это относится к здоровым детям.

В первом квартале 2019 года в роддоме №2 появились на свет 598 малышейФото: Валерия Рудометова

Уходят из-за возраста

Перемены во втором роддоме касаются не только медицинских аспектов. С конца марта, когда Вера Плашкевич вступила в должность, там уволились 10 врачей. Но, как говорит главврач, не потому что не сработались с новым руководством, а из-за возраста или непривычных методов работы.

- Те, кто категорически не согласен, что мама должна быть вместе с ребенком, что мы не должны вмешиваться в родильный процесс, что у нас свобода посещения - уходят на другие места. Ушли врачи 1941 и 1939 годов рождения, уволилась доктор, которая ездила во Владимир из Юрьев-Польского, - рассказала Вера Плашкевич. - Пока у нас пришли два новых врача. На подходе — еще специалисты.

Отец ребенка, сестра или подруга могут бесплатно присутствовать с роженицейФото: Валерия Рудометова

А пару дней назад в родильный дом приехала акушерка из Москвы, которая работает с методикой вертикальных родов. Их тоже планируется ввести в ближайшее время. Если...

- Если мы получим новую кровать-трансформер для вертикальных родов, - говорит Вера Плашкевич. - У московской акушерки огромный опыт, и мы надеемся, что такая методика будет возможна в полном объеме. Свое нововведение я могу подкрепить приказом. Я знаю, что я делаю, и отвечаю за все действия.

ЦИФРЫ

В первом квартале 2019 года в роддоме №2 появились на свет 598 малышей, из них — четыре двойни. Тройняшек пока нет.