Во Владимире к купальному сезону подготовили четыре пляжа

В этом году, похоже, реальное начало купального сезона совпадет с официальным - 1 июня. Уже сейчас температура воды в Клязьме около +16 градусов, в Оке - +14, в мелких реках и озерах доходит до +17. А впереди несколько дней по-настоящему летней жары с ярким солнцем и температурой под 30 градусов. Так что к выходным около берега вода вполне может быть около +18 градусов - для многих владимирцев это вполне «купальная» температура.

В этом году, как и в предыдущие, во Владимире будет открыто 4 официальных пляжа: озеро Семязино, река Содышка, озеро Глубокое и река Клязьма. Там будут установлены посты спасателей, кабинки для переодевания, грибки от солнца, песочницы, туалеты. Предусмотрены места для занятий спортом и установки торговых павильонов, где будут продавать воду, газировку, чипсы и сухарики. А алкоголь не будут, даже пиво.

Все пляжи и дно водоемов в границах, где разрешено плавание (это, как правило, 50 метров от берега) проверили спасатели. Водолазы очистили места купания от водных растений, коряг, камней, стекла и другого мусора. Кстати, спасатели МЧС отмечают, что в этом году из воды извлекают гораздо меньше бытового мусора - максимум пустые бутылки и старую обувь. Матрасы с ржавыми пружинами и б/у покрышки в воду владимирцы выбрасывать перестали. Во всяком случае, около пляжей.

Теперь осталось самое главное - в ближайшее время специалисты Роспотребнадзора возьмут на всех пляжах пробы воды и проверят их на безопасность. После чего на пляжах будет поднят либо желтый флаг (купание разрешено), либо черный шар или флаг (купание запрещено). Как правило, в начале сезона вода во всех разрешенных для купания местах достаточно чистая после зимы. Загрязнения на владимирских пляжах носят, как говорят специалисты, «антропогенный характер» - то есть воду портят купальщики, которые используют реки и озера вместо туалета, а также дачники, которые сливают туда нечистоты.

Формально спасатели, которые будут дежурить на всех официальных пляжах, не могут запретить купаться даже при черном флаге. Но лезть в воду, если вывешен черный флаг, крайне не рекомендуется: можно подцепить кишечную инфекцию, дизентерию, кожные заболевания или что похуже. Особенно опасно купание в грязной воде для детей, которые обязательно наглотаются бактерий.

Все лето спасатели будут дежурить не только на официальных пляжах, но и патрулировать популярные водоемы, где купание запрещено (вернее, там можно купаться на свой страх и риск), и рассказывать о правилах безопасности на воде. Участки, где купание четко запрещено, опеределены постановлением городской администрации: это река Клязма вблизи водозаборов в районах ТЭЦ, мкр. Оргтруд, плотины на реке Содышка.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Купальный сезон еще тольком не открылся, а владимирцы уже начали загаживать пляжи. В группе VK “Подслушано во Владимире» выложены фотографии помойки, которую после себя устроили отдыхающие на слиянии рек Клязьма и Нерль. Причем автор сообщения утверждает, что сфотографировал номера машин этих отдыхающих, и требует приехать и убрать за собой. В противном случае обещает обнародовать номера машин, чтобы народ знал своих «героев».

За год владимирские пляжи не стали чищеФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

Проблема мусора на пляжах актуальна каждый год. В июле добровольцы обычно проводят субботник на карьерах в Улыбышево - мусор оттуда вывозят КАМАЗами. Почему владимирцы устраивают помойку там, где загорают и купаются загадка. Давайте беречь наши пляжи, их у нас немного!

КСТАТИ

Самое популярное неофициальное место отдыха около Владимира - карьеры в Улыбышево. На вид там вода чистая и прозрачная, да и сам карьер глубокий (в таких вода чище), но пробы оттуда никто не брал и не проверял, поэтому безопасность не гарантирована.

Второе по популярности место отдыха у воды - озеро Запольское - пока под вопросом. Форума «Территория смыслов» там точно не будет, однако обустроенную площадку хочет использовать под молодежный лагерь «Боевое братство». Идею поддержал губернатор Владимир Сипягин, окончательное решение пока не принято.

БДИ!

Спасатели напоминают правила безопасности у воды:

- не купайтесь до открытия купального сезона, в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;

- не заплывайте за буйки, обозначающие границы плавания, поскольку за ними могут быть ямы, места с сильным течением, другие скрытые под водой источники опасности;

- старайтесь постоянно держать ребенка в поле своего зрения, когда он находится в воде;

- для детей, которые плохо плавают, применяйте специальные средства безопасности, надувные нарукавники или жилеты. Строго контролируйте время нахождения ребенка в воде, чтобы избежать переохлаждения;

- обучите детей не только плаванию, но и правилам поведения в критических ситуациях, объясните опасность водоворотов, больших волн, сильных течений, возможного возникновения судорог и т.д.;

- научитесь азам техники спасения утопающих.

- распитие спиртных напитков в местах массового отдыха населения на водных объектах категорически ЗАПРЕЩЕНО.