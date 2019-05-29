2019-05-28T17:36:46+03:00
Общество

В парке Липки после рождественских «шале» на газоне остались проплешины

Видимо, ярмарку придется переносить
Ольга МАКАРОВА
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Рождественская ярмарка нанесла неожиданный вред экологииРождественская ярмарка нанесла неожиданный вред экологииФото: Ольга МАКАРОВА
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Одно из главных зимних развлечений Владимира - Рождественская ярмарка - нанесла неожиданный вред экологии. В парке Липки на газонах на тех местах, где стояли ярмарочные шале, появились проплешины. Большую часть домиков убрали еще в середине января, когда праздники кончились, остальные — до Масленицы. Но трава в местах, где они стояли, так и не проросла, несмотря на жаркую весну. Выглядит газон в самом центре города как плешивый.

- Центр города, а красоту испортили, - говорят мамы, которые гуляют с детьми в Липках. - Хоть бы газон посеяли.

Видимо, власти все же решили привести парк в порядок. При входе в него уже высадили молодые кустарники, которые огородили красно-белой лентой. Как уточнили в мэрии, работы по озеленению и благоустройству парка Липки только начинаются, высаживать зелень будут и в тех самых «проплешинах» после шале.

Возникает логичный вопрос — а ярмарка будет? Неужели ставить домики будут на только-только высаженные кусты?

- Рождественская ярмарка во Владимире, безусловно, будет, - сообщил официальный представитель мэрии Игорь Ефремов. - Однако решать, где будут располагаться шале, станем позже, до нее еще есть время. А сейчас МКУ «Благоустройство» занимается приведением в порядок территории парка «Липки», в том числе озеленяют места , где были торговые домики. Если шале снова будут размещаться в парке «Липки», то, конечно, их не будут ставить на высаженные кустарники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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