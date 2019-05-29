Мусорная реформа во Владимирской области опять откладывается

Мусорная реформа — горячая тема для всех регионов, но во Владимирской области она проходит по-особому. Еще в начале этого года мы должны были начать работать при новой схеме вывоза ТБО, с региональным оператором, мусоросортировочными станциями и новыми тарифами. Однако реформу сначала отложили до осени, а сейчас…

- Скажем так, пока мы укладываемся в сроки, но если наши коллеги из мусоровывозящих компаний продолжат жаловаться в УФАС или еще как-нибудь затягивать процесс, тогда возможно всякое, - сказал директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Руслан Баринов.

Дело в том, что в областной администрации в свое время хотели, чтобы региональным оператором стала компания, имеющая не только технику и мусоросортировочную станцию, но и опыт в сфере утилизации мусора. Это вызвало недовольство у многих мусоровывозящих компаний 33 региона. И они подали семь жалоб в УФАС. Антимонопольная служба встала на сторону жалующихся и выдала департаменту предписание внести изменения в заявку на конкурс. До 31 мая критерии расширят, после чего у компаний будет 20 дней на подачу заявок для участия в конкурсе по выбору регионального оператора.

Еще часть жалоб оказалась и вовсе из разряда «перестраховки». Дело в том, что жалующиеся подумали, что будущего регионального оператора заставят еще и заниматься ликвидацией несанкционированных свалок, коих в 33 регионе не один десяток.

- Однако никто и не говорил о том, что надо заниматься утилизацией уже существующих свалок. Речь шла только о тех несанкционированных свалках, которые появятся после появления регоператора, - сказал Руслан Баринов. - А старым мусором должны заниматься муниципальные и районные власти.

Однако на рассмотрение этих жалоб ушло еще время. В итоге, сейчас выборы регионального оператора и переход на новую систему вывоза твердых бытовых отходов пришлось перенести с октября на ноябрь. А крайний срок, когда переход обязан состояться — это 1 января 2020 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще одна грань «мусорной реформы» - окончательное закрытие закрытых на бумаге мусорных полигонов и свалок. Дело в том, что в регионе есть не один десяток мест захоронения отходов, которые формально закрыты, однако на деле «частники» по тихой возят туда мусор по-прежнему.

- Пример — Суздальская свалка, которая формально давно не действует, однако туда незаконно несознательные жители вывозят свой мусор, периодически свалка горит, - сказал Руслан Баринов. - И так во всех районах области.