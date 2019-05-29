2019-05-28T17:34:40+03:00
Общество

Мусорная реформа во Владимирской области опять откладывается

Мусоровывозящие компании засыпали жалобами УФАС
Алексей СУХОВ
Поделиться:
В УФАС поступило семь желобВ УФАС поступило семь желобФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Мусорная реформа — горячая тема для всех регионов, но во Владимирской области она проходит по-особому. Еще в начале этого года мы должны были начать работать при новой схеме вывоза ТБО, с региональным оператором, мусоросортировочными станциями и новыми тарифами. Однако реформу сначала отложили до осени, а сейчас…

- Скажем так, пока мы укладываемся в сроки, но если наши коллеги из мусоровывозящих компаний продолжат жаловаться в УФАС или еще как-нибудь затягивать процесс, тогда возможно всякое, - сказал директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Руслан Баринов.

Дело в том, что в областной администрации в свое время хотели, чтобы региональным оператором стала компания, имеющая не только технику и мусоросортировочную станцию, но и опыт в сфере утилизации мусора. Это вызвало недовольство у многих мусоровывозящих компаний 33 региона. И они подали семь жалоб в УФАС. Антимонопольная служба встала на сторону жалующихся и выдала департаменту предписание внести изменения в заявку на конкурс. До 31 мая критерии расширят, после чего у компаний будет 20 дней на подачу заявок для участия в конкурсе по выбору регионального оператора.

Еще часть жалоб оказалась и вовсе из разряда «перестраховки». Дело в том, что жалующиеся подумали, что будущего регионального оператора заставят еще и заниматься ликвидацией несанкционированных свалок, коих в 33 регионе не один десяток.

- Однако никто и не говорил о том, что надо заниматься утилизацией уже существующих свалок. Речь шла только о тех несанкционированных свалках, которые появятся после появления регоператора, - сказал Руслан Баринов. - А старым мусором должны заниматься муниципальные и районные власти.

Однако на рассмотрение этих жалоб ушло еще время. В итоге, сейчас выборы регионального оператора и переход на новую систему вывоза твердых бытовых отходов пришлось перенести с октября на ноябрь. А крайний срок, когда переход обязан состояться — это 1 января 2020 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще одна грань «мусорной реформы» - окончательное закрытие закрытых на бумаге мусорных полигонов и свалок. Дело в том, что в регионе есть не один десяток мест захоронения отходов, которые формально закрыты, однако на деле «частники» по тихой возят туда мусор по-прежнему.

- Пример — Суздальская свалка, которая формально давно не действует, однако туда незаконно несознательные жители вывозят свой мусор, периодически свалка горит, - сказал Руслан Баринов. - И так во всех районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Лечение пиявками за 100 тысяч рублей»: Клиники, подозреваемые в обмане пенсионеров на миллиард, до сих пор работают
Во время обзвона потенциальных «жертв» сотрудники медцентра наткнулись на редактора «КП-Петербург» и предложили ей обследование. Мы согласились и пришли, но журналистов встретили с боем и потасовкой [видео]
Новости 24
Кандидатов на пост главы Коврова представят в начале июля
УФСБ по Владимирской области задержало очередного религиозного экстремиста
Убившая новорожденного ребенка жительница Кольчугино проведет в СИЗО еще месяц
«Ростелеком» успешно протестировал прототип облачного сервиса защиты передачи данных с квантовым шифрованием
Владимирцев приглашают почитать стихи Пушкина
Министр спорта России наградил воспитанников Лухтоновской школы-интерната
Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова увеличила свои доходы на 1,5 миллиона рублей
Суздаль вошел в тройку популярных малых городов для поездок по России летом
В Меленковском районе наркоман выращивал коноплю на дачном участке
1 июня на полдня закроют центр Владимира
В Юрьев-Польском районе вспыхнул частный дом
Во Владимире на Клязьме в районе ТЭЦ выловили тела двух мужчин
Владимирские гимнасты выиграли на этапе Кубка мира 7 медалей
Муромлянин наворовал со склада, где раньше работал, стройматериалов на 130 тысяч рублей
Евгений Рычков пойдет на третьи выборы мэра Мурома
Ковровчанин проводил друга в армию и угнал его машину
Экс-начальник гороховецкого миграционного пункта брала взятки с иностранцев
В Струнино в компании по уборке города три месяца не платили зарплату работникам
В Суздальском районе многодетным семьям выдали земельные участки без газа и воды
В Муроме 32 работникам конструкторского бюро не платили зарплату
В финале олимпиады «Умники и умницы» победили школьники из Владимира и Мурома
ФК "Муром" обыграл "Луки-Энергию"
Владимирских болельщиков приглашают на последний матч "Торпедо" в этом сезоне
Ковровчанин зарезал едва знакомого собутыльника
«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи