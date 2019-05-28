Владимирский хлебокомбинат: выход на новый уровень

Владимирский хлебокомбинат всегда особое внимание уделял не только сохранению высокого качества своей продукции, но и модернизации и развитию производства. С 2016 года предприятие находится в процессе технико-технологических преобразований, в прошлом году Владимирский хлебокомбинат открыл первое промышленное производство замороженных хлебобулочных изделий во Владимирской области. А 23 мая предприятие, готовящееся отметить девяностолетний юбилей в этом году, торжественно открыло два новых цеха, которые позволят радовать жителей крафтовыми хлебами, армянским лавашом и бараночными изделиями. На открытие новых производств собралось более двухсот гостей, в том числе руководители крупнейших индустриальных хлебопекарных предприятий от Урала до западных границ России, от Заполярья до Дагестана, представители сетевого ритейла, партнеры Владимирского хлебокомбината, зарубежные бизнесмены и специалисты. В мероприятии приняли участие Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, первый заместитель Губернатора Максим Брусенцов, глава города Ольга Деева, заместитель главы Роскачества Александр Беляев, Президент Российского Союза пекарей Валерий Чешинский, исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Евгений Адашев, исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

Высокие технологии и отличное качество

Новая продукция Владимирского хлебокомбинатаФото: Ирина Мальцева

В модернизацию производства вложили более 900 миллионов рублей, благодаря которым удалось запустить две автоматизированные линии бараночных и сушечных изделий и цех производства хлебов по технологии рустикальных, бесстрессовых способов производства без остановки действующих цехов. Теперь Владимирский хлебокомбинат порадует горожан разнообразным традиционным итальянским хлебом – багет и чиабаттой, а также вкусным и полезным хлебом, испеченным по специально разработанным рецептам: «Артизанской пшеничный», «Ржано-пшеничный», «Деревенский», «Гречичный» и другие. Благодаря технологии поэтапного, низкотемпературного тестоведения и правильному замесу, имитирующему ручную работу, хлеб получается пышным и ароматным, словно испеченный в русской печке. Также в новом цеху планирует делать любимый многими армянский лаваш и мацу для праздничных обрядов. Новая продукция уже завоевала признание. Сразу пять видов продукции цеха хлебобулочных изделий завоевали Гран-при всероссийского конкурса «Лучший хлеб России 2019» в марте 2019 года.

Владимир Сипягин, принявший участие в торжественном открытии новых производств, также высоко оценил не только вкус рустикального хлеба, напомнившего ему детство, но и работу Владимирского хлебокомбината.

- «Сегодня знаковый день не только для Владимирского хлебокомбината, но и для всей области, – отметил Владимир Сипягин. – Это предприятие – одно из важнейших для нашего региона как с точки зрения налоговых поступлений, так и кадровой политики. У компании высокий уровень производства, отличные перспективы для молодых кадров и полная открытость для контроля и сотрудничества. Поэтому я намерен и в дальнейшем поддерживать все начинания предприятия и содействовать его участию в федеральных проектах».

Управляющий АО "Владимирский хлебокомбинат" Алексей Лялин и губернатор Владимирской области Владимир СипягинФото: Ирина Мальцева

Новая высота

Сейчас два новых цеха работают в пилотном режиме, но планируется, что при выходе на полную мощность они принесут предприятию дополнительно около двухсот миллионов рублей прибыли. Кроме того, запуск новых производств позволил АО «Владимирский хлебокомбинат» перейти в сегмент производителей, являющихся гарантированными поставщиками, которые обеспечивают не только региональный рынок, но и рынок центральных регионов страны. Сегодня комбинат работает с крупными федеральными сетями, в том числе с сетью «Магнит», поставляя свои изделия в девять тысяч торговых точек сети. Новые линии, позволяющие произвести пятнадцать тысяч тонн баранок и сушек в год, помогут выполнить взятые на себя обязательства. Теперь продукция Владимирского хлебокомбината, соответствующая всем требованиям безопасности и любимая не только в разных уголках страны, но и в зарубежных странах, станет еще доступнее для жителей разных регионов.

Гости предприятия побывали с экскурсией в действующих цехах по производству привычных батонов и буханок, подробно познакомились с работой нового производства.

- То, что мы сегодня видели - это достойнейший пример модернизации и реконструкции без остановки действующего производства. Пищевая перерабатывающая промышленность должна быть становым хребтом сельского хозяйства, ведь только в этом случае можно добиться серьезных рывков в достижении экспортного потенциала, - подчеркнул Президент Российского Союза пекарей Валерий Чешинский.

Представители федеральных ведомств, оценившие инвестиционную и инновационную деятельность АО «Владимирский хлебокомбинат», уверены, что он и дальше продолжит свое успешное развитие.

- Руководитель хлебокомбината известен как очень грамотный и знающий специалист, вместе с которым розничные торговые сети могут выйти на новые рубежи взаимного сотрудничества, - отметил исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Евгений Адашев.

Не останавливаясь на достигнутом, Владимирский хлебокомбинат планирует в ближайшие два года запустить высокотехнологичную производственную линию по производству мелкоштучных изделий, оборудование для которой изготовят швейцарские, итальянские и российские конструкторы. Это позволит предприятию войти в число поставщиков замороженного полуфабриката и конкурировать в этом сегменте с бельгийскими и польскими производителями.

Продукция "Владимирского хлебокомбината" всегда славилась своим качествомФото: Ирина Мальцева

Общий труд на благо жителей

Новое производство стало результатом общей работы не только сотрудников предприятия, но и партнеров – банков, технологических компаний, и, конечно, администрации Владимирской области, поддерживающей инвестиционные проекты.

- Хочется поблагодарить зарубежных и владимирских партнеров, при участии которых создан новый цех, которые приняли участие в производстве и монтаже линий, наладке современного немецкого и итальянского оборудования. Я очень надеюсь, что жители Владимира, Владимирской области и тех регионов, куда мы поставляем продукцию, высоко оценят наш труд, - отметил управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин.

Не забыли на Владимирском хлебокомбинате и о сотрудниках, вкладывающих в свою работу любовь к труду и покупателям: 23 мая Алексей Лялин и губернатор Владимир Сипягин торжественно открыли благодарственную доску, где отметили всех специалистов, внесших особый вклад в развитие предприятие.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

180 тонн продукции выпускает Владимирский хлебокомбинат в сутки.

1500 человек работают на Владимирском хлебокомбинате

240 наименований составляет ассортимент предприятия: от диетических сортов хлеба до всевозможных снэков.