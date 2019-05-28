Владимирцы провели на Добросельском пруду социальный субботник

Во Владимире прошел социальный субботник на пруду по улице Добросельской. Естественный водоем в микрорайоне Доброе много лет пребывает в полузаброшенном состоянии. Пруд обмелел, захламлен и требует уборки. Конечно, его берега очищали от мусора во время общегородских субботников, а МКУ «Благоустройство» за ним следит ежедневно. Но некоторые местные жители сводят на нет все усилия, продолжая сбрасывать в пруд хлам.

Решить проблему сообща

Владимирец Александр Захаров решил, что Добросельский пруд можно и нужно привести в порядок.

- Я вырос в Добром и часто с братом отдыхал на берегу этого пруда, - рассказал Александр. - Печально, что сейчас водоем находится в таком плачевном состоянии. Мы с братом, который сейчас живет недалеко от недавно благоустроенного и очищенного Красносельского пруда, подумали: а почему бы нам не привести в порядок и пруд на Добросельской? Конечно, не так глобально, без асфальтирования дорожек и установки детских площадок - на это нужны немалые средства. Но очистить-то от мусора водоем и прилегающую территорию мы в силах.

Александр решил, что эту задачу лучше решать сообща. С братом они через соцсети обратились за помощью к властям и жителям. И вот на социальный субботник, как назвал его Александр, вышли несколько десятков активных горожан. Идею поддержали и во Фрунзенской районной администрации: предоставили инструменты и транспорт для вывоза мусора, а предварительно спилили старые аварийные деревья, которыми зарос берег пруда, срезали ветки, достали со дна хлам. Добровольцы на субботнике убирали старую листву, бутылки и пакеты для вывоза техникой.

Екатерина Захарова пришла на субботник вместе с мужем и 7-летним сыном. Пруд в Добром знает хорошо, в этом районе вырос ее муж, а сейчас живет ее свекровь и бабушка сына. Несмотря на то, что сейчас семья Захаровых живет в центре Владимира, на призыв в соцсетях приехать на субботник откликнулись сразу. По словам Екатерины, в таких акциях по уборке города и общественных пространств они с супругом участвуют постоянно. С недавнего времени бережному отношению к природе учат и сына.

- Мы хотим своим примером показать сыну и другим горожанам, что нужно бережно и с любовью относиться к природе. Мы сами никогда не мусорим, и тем более, не бросаем мусор на улице и в общественных местах, - сказала Екатерина. - И не важно, рядом с нашим домом находится место или в другом районе. Порядок и чистота должны быть везде. В силах каждого человека поддерживать порядок.

Покрышки, металлолом, бутылки...

Что только не собрали с берега сотрудники МКУ «Благоустройство», волонтеры, экологи и горожане — из воды вытаскивали одну за одной покрышки, бутылки, полиэтиленовые пакеты, коряги, металлолом. Одного субботника, говорят активисты, недостаточно, и они организуют еще несколько.

Территорию вокруг пруда на Добросельской можно благоустроить, включив пруд в специальную программу, - говорят в районной администрации. Однако для этого нужна инициатива жителей.

- В данном случае это настоящий природный пруд, - говорит заместитель главы администрации Фрунзенского района Александр Малик, - Насколько его нужно вообще благоустраивать, делать здесь дорожки и фонари - большой вопрос, который нельзя решать без мнения жителей. То, что его нужно привести в порядок - это не обсуждается. С таких акций, которые организовывают сами горожане, и начинаются большие перемены, создаются места для отдыха. Это помогает изменить отношение человека