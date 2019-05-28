Средняя зарплата учителей во Владимирской области - 30 тысяч рублей

Во Владимирской области посчитали среднюю зарплату бюджетников за первые четыре месяца 2019 года. В «белом доме» это делают регулярно и тщательно, потому что обязаны обеспечить ее рост - по майским указам президента от 2012 года средняя зарплата бюджетников должна быть не ниже, чем средняя по региону, а для врачей, преподавателей и научных работников стать в два раза больше, чем средняя по региону. Правда, сроки, когда это должно случиться, точно не указаны.

Пока во Владимирской области планки не достигли. К 1 мая этого года средняя зарплата по региону равняется 28 200 рублей (на 5% больше, чем год назад). А бюджетники получают только на 5-7% больше среднего. Конкретно по отраслям зарплаты распределяются так:

- Учителя - 30 400 рублей в месяц;

- Воспитатели детских садов 27 400 рублей в месяц;

- Педагоги дополнительного образования - 29 700 рублей в месяц;

- Мастера производственного обучения - 30 100 рублей в месяц;

- Работники культуры - 29 100 рублей в месяц;

- Врачи - 57 700 рублей в месяц;

- Средний медицинский персонал - 29 100 рублей в месяц;

- Младший медицинский персонал - 28 500 рублей в месяц;

- Социальные работники - 28 300 рублей в месяц.

На первый взгляд, цифры неплохие, у всех бюджетников зарплата никак не ниже средней по области, а у врачей вдвое выше. Но тут есть маленькая хитрость. Это именно получка, то есть суммы, которые начисляются за отработанный месяц. При этом практически все учителя, врачи и медсестры работают на полторы-две ставки. Соответственно, ставка получается вдвое меньше. А весь количество часов, которое должен отработать врач или учитель на одну ставку, взято не с потолка. Это научно высчитанные нормативы. Учитель именно при 20 часах уроков в неделю может полноценно к ним готовиться, уделять внимание каждому ребенку, развиваться сам.

А если у него нагрузка вдвое выше? А если врач принимает за день не 20 человек, как положено на одну ставку, а 40? Можно себе представить качество работы, даже если человек очень-очень старается и любит свою профессию.

Так что цифры зарплат бюджетников означают не столько рост благосостояния, сколько увеличение нагрузки. Минимальная ставка начинающего педагога или медсестры по-прежнему остается на уровне МРОТ - чуть больше 11 тысяч рублей.