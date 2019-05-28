Владимирские школьники выбирают физику и «общагу»

В понедельник во Владимирской области стартовала «горячая» пора экзаменов у 9 и 11 классов. В этом году ОГЭ и ЕГЭ в регионе сдают более 19 тысяч выпускников. Основная часть – 13 333 человека – девятиклассники.

Выпускниц не заставят снимать сережки и цепочки

Как заверила директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева, все специалисты, которые будут принимать экзамены и следить за порядком на них, прошли специальное обучение аж в два этапа. Для приема экзаменов в регионе открыты 170 пунктов: 55 для одиннадцатиклассников, 115 – для заканчивающих 9 класс. Каждый из них проверен: оборудование работает, запасной источник питания имеется, а рамка металлоискателя настроена так, чтобы не реагировать на украшения и металлические детали каблуков, так что девушкам не придется снимать сережки, цепочки и часики.

Все в педагогический?

Традиционно самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ стало обществознание – его предпочли 3200 одиннадцатиклассников и восемь тысяч девятиклассников. Если на ОГЭ этот предмет выбирают в основном за кажущуюся простоту сдачи, то у одиннадцатых классов мотив другой. ЕГЭ по обществознанию нужен для поступления на большинство гуманитарных специальностей, в том числе будушим юристам и менеджерам, а также абсолютно во все педагогические вузы.

Впервые за последние несколько лет вторым по популярности экзаменом стала физика – ее сдают почти 1300 выпускников одиннадцатых классов. Физика потребуется будущим технарям. Почти столько же решили выбрать биологию, а четвертое место уверенно заняла история – ее сдают чуть больше тысячи ребят. Тут уже логичных объяснений нет - история нужна для поступления немногим.

Сдавать иностранные языки решились всего несколько сотен выпускников. Остальные предметы отстали с большим отрывом. Девятиклассники, кроме «общаги» предпочитают сдавать информатику и географию – по 4500 желающих, на третьем месте идет биология – ее сдают три тысячи учеников. А вот ОБЖ и физкультуру, популярные несколько лет назад, выбрали единицы.