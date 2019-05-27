В Ковровском районе двух девочек из огня спас сосед

О героическом поступке жителя поселка Малыгино (Ковровский район) Ивана Зеленского никто бы и не узнал, если бы не тщательное расследование причин пожара.

Деревянный двухэтажный дом загорелся днем 20 мая. Пока неизвестно, от чего загорелись старые вещи, которые соседи складировали под деревянной лестницей. Огонь разошелся моментально, в квартиры повалил густой едкий дым. Одна женщина смогла выбраться из горящей квартиры самостоятельно, а ее соседки — девочки-погодки, 13 и 14 лет, которые были дома одни, так бы и остались внутри, если бы не житель соседнего подъезда Иван Зеленский.

Обгоревшая лестницаФото: ГУ МЧС по Владимирской области

Мужчина, на счастье, был дома. Заметив дым, он побежал в соседний подъезд, но зайти через дверь было уже нельзя, из-за нее вырывались языки пламени. Иван стал кричать и стучать в окна первого этажа:

- Есть кто? Выходи, пожар!

Из одной квартиры и отозвались школьницы, которые только вернулись домой после уроков. Родителей дома не оказалось.

- Вылезайте через окно, я вас поймаю! - крикнул Иван.

Подъезд дома, в котором произошел пожарФото: ГУ МЧС по Владимирской области

Но окно заклинило, открыть его девочки не сумели. Тогда мужчина, схватив палку, разбил его и вытащил за руки двух школьниц. Они практически не пострадали, только сильно испугались.

После того, как Иван спас девочек, на помощь подоспели еще двое мужчин, они стали набирать в ведра воду и поливать деревянные конструкции. Вскоре примчались пожарные, и пожар был потушен.

- Сотрудники МЧС не допустили распространения пламя на квартиры. Несмотря на то, что пожар был потушен быстро, он задел входные двери. А деревянная лестница обгорела полностью. Общая площадь составила 20 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв, - рассказали в ГУ МЧС России по Владимирской области.

Дознаватель Алексей Забелин из Ковровской пожарной части начал расследование причин пожара, тут-то соседи и рассказали, что еще до прибытия сотрудников МЧС какой-то мужчина спас двух девочек. Дальше найти Ивана Зеленского оказалось несложно.

Кстати, по предварительной версии, причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Дознаватели выясняют, кто именно мог стать виновником.