2019-05-27T14:08:52+03:00
Общество

Предприятием "СТЭС-Владимир" заинтересовался крупный американский концерн

Руководство завода-банкрота рассказало, как предприятие до этого дошло
Сергей МОРКОВКИН
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Образцы продукции СТЭС-ВладимирОбразцы продукции СТЭС-ВладимирФото: Алексей СУХОВ
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21 мая Арбитражный суд Владимирской области после года внешнего управления признал завод "СТЭС-Владимир" банкротом. Конкурсный управляющий предприятия Артем Сладков сообщает, что интерес к покупке завода проявляет крупнейший игрок на рынке пеностекла Pitsburg Corn. LTD из США.

Конкурсный управляющий рассказал о проблемах, приведших к банкротству предприятия. В 2011 году завод взял кредит на 7,5 миллиардов рублей во "Внешэкономбанке" и не смог отдать деньги после резко выросшего курса доллара. С 2017 года "СТЭС-Владимир" начал задерживать зарплаты, ходили разговоры об сокращениях.

За восемь месяцев, которые завод проходил процедуру банкротства, управляющему удалось избежать массовых увольнений. Даже зарплаты стали платить вовремя. Производство не остановилось, заказчики продолжили работать с заводом. Вот только отдать кредит предприятию было не суждено, уж больно большой долг перед банком накопился.

В феврале 2019 года к проблемам с банком прибавилось дело о хищении денег хозяевами "СТЭС-Владимир". Управляющий Артем Сладков написал заявление в полицию, сейчас в деле разбираются следователи. Оказалось, что деньги отмывались через лицензионного соглашение по знаменитому владимирскому патенту на производство пеностекла. Тому самому, который представляли Дмитрию Медведеву.

СТЭС-Владимир Фото: Алексей СУХОВ

СТЭС-ВладимирФото: Алексей СУХОВ

Акционеры завода Михаил Дудко и Андреей Зиновьев тоже без дела не сидели и подали встречный иск к конкурсному управляющему об использовании того самого патента. Акционеры пытались отсудить через арбитражный суд 22 миллиона рублей, но остались ни с чем.

Дальнейшее судебное разбирательство показало, что тот самый патент заводом совсем не используется. Более того, предприятие при всем желании не может работать по описанной технологии. А лицензионный договор от 2016 по патенту Дудкова и Зиновьева использовался для вывода денег в пользу акционеров.

Если завод купит американская компания Pitsburg Corn LTD, то "СТЭС-Владимир" перейдет на американские технологии. Пока же завод продолжает работать, все 205 сотрудников вовремя получают зарплату. После продажи предприятия большая часть сотрудников должна сохранить свои места. Продавать предприятие будут с открытых торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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