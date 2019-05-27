Владимирцы пострадали от лже-медиков, ставивших «липовые» диагнозы

Несколько фиктивных медицинских центров работало в Москве, Санкт-Петербуррге, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях и Чувашской республике.

По версии МВД, сеть «липовых» клиник создал ранее судимый иностранец вместе с товарищами. Оттуда обзванивали горожан, выбирая преимущественно пожилых людей, и настойчиво предлагали пройти обследование. В медклиниках сотрудники, у которых не было медицинского образования, убеждали доверчивых горожан, что у них есть сложные заболевания, требующие дорогостоящего и неотложного лечения. Например, уверяли, что у посетителя отказывает одно из полушарий головного мозга. Поверивших в тяжелые диагнозы людей вынуждали оформить кредиты, чтобы оплатить предлагаемые процедуры. Сумма за один курс лечения могла доходить до полумиллиона рублей, а общий ущерб, причиненный обманутым людям, составил не менее миллиарда рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», полиция уже задержала 25 человек и продолжает искать других жуликов. В семи регионах, в том числе во Владимирской области, прошло более 50 обысков в офисах и квартирах, во время которых изъяли деньги, бухгалтерские документы, электронные носители информации, мобильники и компьютеры. По предварительным данным МВД России, от мошенников пострадали одиннадцать тысяч человек, среди них - около полутора тысяч жителей Владимирской области.

Одна из фиктивных клиник во Владимире располагалась на улице Мира.

- Они звонили днем, когда дома оставались только пенсионеры, попали на нашу маму. Очень настойчиво убеждали прийти ее на бесплатное обследование, чтобы не пропустить страшных диагнозов. Она поверила. К счастью, нам удалось убедить ее не брать никакие кредиты, а пойти в нормальную клинику. Конечно, диагноз не подтвердился, - рассказал владимирец Сергей.

БДИ!

Как не попасться на уловки медицинских мошенников?

Советует юрист Елена Котова:

- Если вам звонят незнакомцы, представляющиеся сотрудниками медклиники - сразу кладите трубку. Ни один нормальный медик не будет ставить диагноз по телефону.

- Медклиника должна иметь лицензию на оказание медицинских услуг, выданную Федеральной службой по надзору в области здравоохранения или ее региональным представительством, например, департаментом здравоохранения Владимирской области. Эти документы вам обязаны их предъявить. А вот красивый офис ничего не гарантирует.

- Насторожиться стоит, если сразу после осмотра и обследований сотрудники клиники начинают убеждать вас в необходимости немедленно начать лечение и особенно – оформить кредит, не выходя из клиники. Бегите оттуда и ничего не подписывайте.