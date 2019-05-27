«Музыкальная экспедиция» отправляется в Мещеру

В этом году «Музыкальная экспедиция» пройдет уже в шестой раз. Ееще недавно выступления знаменитых музыкантов на берегах рек, на фоне плавилен и церквей выглядели, как что-то невероятное. Теперь же фестиваль стал традиционным. Но это не значит, что организаторам больше нечем удивить жителей 33 региона.

Кто приедет

В 2019 году проект Центра классической музыки и знаменитого виолончелиста Бориса Андрианова привезет совершенно новых «странствующих музыкантов». Список настолько обновится, что из прошлых лет нет практически ни одного музыканта. Во Владимирскую область приедут: скрипачи Сергей Малов и Айлен Притчин, альтисты Максим Рысанов и Даниил Гришин, виолончелисты Дора Кокаш и Анна Кошкина, пианист Константин Лифшиц, флейтист Евгений Яковлев, кларнетист Антон Дресслер, а также джазовые исполнители – Леонид Винцкевич, Николай Винцкевич и Вартан Бабаян.

Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина примет участие в концертных программах открытия и закрытия фестиваля, а также в концертной программе в Доме культуры поселка Красное Эхо и в музейном комплексе «Усадьба двух генералов».

Интересным новшеством фестиваля станет участие в команде «Музыкальной экспедиции» юного таланта из Владимирской области — виолончелиста Михаила Луценко, принимавшего участие в конкурсе Владимирского Губернаторского оркестра «Солист оркестра» и мастер-классах Бориса Андрианова.

Где выступят

«Музыкальная экспедиция» в этом году впервые посетит Кольчугинский и Гусь-Хрустальный районы, тем самым, наконец, побывав во всех территориях Владимирской области. Символичным станет возвращение в Александровский район, где состоялся первый концерт фестиваля шесть лет назад: в нынешнем году концерт вновь пройдет в помещении экспозиции «Государев двор в Александровской слободе». В Гусь-Хрустальном районе пройдет сразу два концерта. Один из них – на сцене современного, только что построенного Дома культуры в поселке Красное Эхо. Новый Дом культуры — символ обновления культурной жизни района. Именно поэтому «Музыкальная экспедиция» в этом году не смогла обойти его стороной. День России команда фестиваля проведет в Национальном парке «Мещера», воплощающем красоту природы России. Также музыканты фестиваля отправятся в «Усадьбу двух генералов», которая располагается в Ковровском районе.

Самым необычным и экспериментальным концертом станет концерт фестиваля в пространстве бывшей владимирской музыкальной фабрики, ныне стремительно превращающемся в новое городское арт-пространство.

Финальной точкой фестиваля по традиции станет концерт на открытой площадке в историческом центре города Владимира – на смотровой площадке улицы Георгиевской (рядом с кузницей), где слушателям будет представлена необычная концертная программа с участием вокально-инструментального ансамбля «Татьяна».

ВАЖНО

Трансферы для слушателей на выездные концерты будут отправляться с Театральной площади.

8 июня в Кольчугино - в 16.00

9 июня в Александров — в 15.00

12 июня в Мещеру — в 14.00

14 июня в Усадьбу двух генералов - в 17.00.

Билеты можно приобрести в кассе Центра классической музыки (улица Большая Московская, 28) ежедневно с 10 до 19. Телефоны: 8(4922)32-27-71, 32-63-65.

КОНКРЕТНО

Расписание концертов «Музыкальной экспедиции»

6 июня, 18.30. Владимир, ЦКМ. Стоимость — 300-400 рублей.

8 июня, 18.00. Кольчугино, центральная площадь города. Вход свободный.

9 июня, 18.00. Александров. Музей-заповедник «Александровская слобода», Государев двор. Вход свободный.

11 июня, 18.00. Гусь-Хрустальный район, поселок Красное Эхо. Дом культуры. Вход свободный.

12 июня, 17.00. Гусь-Хрустальный район, национальный парк «Мещера». Вход свободный.

14 июня, 18.30. Ковровский район, село Павловское, «Усадьба двух генералов». Вход свободный.

15 июня, 18.30. Владимир, фабрика музыкальных инструментов. Стоимость — 200 рублей.

16 июня, 19.00. Владимир, смотровая площадка на улице Георгиевской. Вход свободный.

СПРАВКА «КП»

Международный проект «Музыкальная экспедиция» объединяет ярчайших представителей классической музыки и путешествие по необычайным историческим местам Владимирского края. Впервые фестиваль состоялся в 2014 году. За все время музыканты успели выступить во многих живописных уголках Владимирской земли, среди которых Усадьба Храповицкого, Свято-Введенский островной монастырь, Усадьба Танеевых, агрокультурный комплекс Джона Кописки «Богдарня», Дом-музей А. Бородина, Хрустальный завод им. Акима Мальцова и многие другие. Расширив свои границы, «Экспедиция» побывала в Санкт-Петербурге, Рязани, Касимове. Фестиваль в этом году уже в третий раз состоится в Вологодской области и впервые – в Карелии.