Мэрия Владимира хочет забрать себе часть налогов из областного бюджета

Владимирский бюджет продолжает терять деньги. Мало того, что город может остаться без дотаций от Владимирской области, так еще и сокращаются налоговые поступления. Дело в том, что далеко не все налоги, которые платятся владимирскими бизнесменами, идут в городскую казну.

Сейчас город Владимир получает в бюджет деньги только с классического налога на вмененный доход. Деньги от налогов, которые предприниматели платят по упрощенной системе налогообложения, полностью идут в бюджет Владимирской области. В последние годы все больше предпринимателей отказываются от классической вмененной системы налогообложения и переходят на упрощенку - так дешевле.

По данным депутата владимирского горсовета Леонида Фоменко, из 1,5 миллиардов рублей, которые платят по упрощенной системе налогообложения предприниматели всей Владимирской области, на долю города Владимира приходится 1,2 миллиарда рублей. Согласитесь, немалая сумма.

- Получается несправедливо, что крупнейшие налогоплательщики получают от упрощенки ноль рублей, - заявил Леонид Фоменко. - Меленковский район получает 15%, а Владимир, Муром, Ковров и Гусь-Хрустальный - по нолям. Я считаю, что такая ситуация недопустима.

Для того, чтобы забрать часть денег по налогам по упрощенной системе, в Законодательном Собрании Владимирской области создана межведомственная комиссия, заседания которой прошли уже два раза. Если областные депутаты все-таки услышат коллег из города, то владимирская казна уже в следующем году может получить около 370 миллионов рублей. Для Владимира, из года в год исполняющего бюджет с 5-7-процентным дефицитом это хорошее подспорье для оздоровления экономики.

КСТАТИ

По данным Владимирстата, в 2018 году количество малых предприятий во Владимирской области уменьшилось на 4,5%. Большая часть представителей малого бизнеса работает в областном центре, так что поступления налогов в бюджет города продолжат сокращаться.