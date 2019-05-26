В борьбе с борщевиком на владимирщине выжигают целые поля

Борщевик Сосновского стал настоящей бедой страны и нашего региона в частности. Растение, которое в советское время выращивали в надежде получить быстрорастущую траву для корма скота (и получили, но, увы, не корм, а заполоняющий землю сорняк), сегодня превратилось в настоящего вредителя.

Борщевик вытесняет другие растения и культуры, досаждая фермерам. Плюс сок сорняка опасен для человека и любой живности. Ходят даже легенды, якобы в каком-то районе ребенок упал в заросли борщевика и от полученных от сока сорняка ожогов умер.

На самом деле сок борщевика сам по себе ожога не вызывает, но делает кожу очень чувствительной к ультрафиолету, и на солнце вызывает тяжелейшие ожоги, вплоть до 1-й степени.

В нашей области этот "огромный укроп" можно видеть вдоль дорог, на полях, даже в городах. Из официальных данных - общая площадь зарослей борщевика Сосновского в регионе составляет 3079 гектаров. Если с ним не бороться, то цифра будет только расти.

В прошлом году сорняк вроде как вытравили на территории областного центра, в этом перешли на область. На ликвидацию борщевика будет направлено 6,5 миллионов рублей. В 10 районах области на эти деньги проведут опрыскивание мест, где растет борщевик, специальными химикатами, не опасными для человека. Также сорняк будут скашивать, пока он не зацвел, и уничтожать его соцветия - чтобы не давал семян.

Специалисты «Россельхозцентра» выльют на борщевик больше 600 литров гербицида. Сама обработка нужна будет дважды. Химия очень жесткая. После обработки на земле вымрет не только опасный борщевик, но и любая другая растительность. Также гербицид опасен для животных, поэтому рядом с местом обработки ставят специальные аншлаги с призывом не выгуливать рядом домашних любимцев. После обработки, уточнила врио руководителя филиала «Россельхозцентра» Марина Олимова, год на земле нельзя будет ничего выращивать.

И что же в итоге? Уничтожить планируется 80 гектаров борщевика. Это чуть меньше 3 процентов от всей площади засорения. По сути, капля в море. А учитывая живучесть борщевика, через год он засорит еще большую площадь.

Надежда - на сознательность собственников земли. Если каждый владелец участка будет бороться с ним на своих землях, это даст хоть какой-то эффект.

КОМПЕТЕНТНО

Профессор кафедры биологического и географического образования педагогического института ВлГУ Владимир Усоев:

- Борщевик Сосновского, действительно, на ранних стадиях вегетации может использоваться как кормовая культура, однако качество молока будет не очень высоким. В настоящее время он очень размножился, поэтому представляет серьезную экологическую проблему. Он очень живучий, двухлетний, бороться с ним чрезвычайно сложно — у него мощная корневая система. Также он представляет опасность для человека, так как является ядовитым, и при его попадании на кожу его сока и воздействии на это место солнечных лучей возникают серьезные дерматиты. Он массово встречается в нашей области в направлении на Юрьев-Польский, на Гусь-Хрустальный. Там уже буквально заросли. У него большая энергия роста — в отдельных случаях он достигает трех метров. Он подавляет другие растения, захватывает все большие площади, видоизменяется флора и ландшафт там, где он растет. От него не помогают традиционных меры борьбы, такие как заливание кипятком, скашивание, даже использование гербицидов. Здесь нужно подходить к уничтожению борщевика системно и сдерживать его нужно обязательно.