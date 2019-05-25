Операция «Спасение утенка»: владимирцы нашли потерявшегося птенца и забрали домой

Пару дней назад жители Владимира гуляли вдоль Клязьмы и увидели на берегу совсем крошечного утенка — он был меньше ладошки. Решили не трогать, ведь поблизости могла плавать мама-утка. Но два часа спустя, когда они возвращались с прогулки, утенок плавал на том же месте. Потом услышал голоса и... побежал к людям.

- Потерялся! Отбился от стаи, - подумала Елизавета Пчелякова. - Мы сами не заметили, как он побежал за нами до города: шустрый такой! Жалко стало, пришлось забрать домой. Он родился, примерно, 6 дней назад.

Забрали к себе, а что делать дальше? Как кормить? Нужна ли ему вода? Елизавета стала просить помощи в социальных сетях, посвященных животным. Некоторые писали сразу, что не надо было брать в дом. Как он выживет в таких условиях? Оказывается, утята нормально могут чувствовать себя и в квартире.

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- Правда, ночью пищал, не мог успокоиться. Но все-таки уснул. Кормили мы его пшеном и вареным яйцом, кушал с удовольствием. На следующий день нам написала девушка, рассказала, что с мамой ведет хозяйство — они разводят уточек и кур, что поднимали уже птенцов и оставляли себе. Конечно, мы спросили, зачем вы заберете нашего утенка: не на убой ли? Выяснилось, что небольшое хозяйство у них для души. Есть никого они не собираются. Мы думали еще над одним вариантом: пристроить его к дикой утке. Но неизвестно, приняла бы она его?

Елизавета говорит, что если бы утенок не увязался за ними, то так бы и оставили его на Клязьме, ведь там есть все условия, и он бы прекрасно мог вырасти в одиночку.

Специалист выставочного отдела Владимиро-Суздальского музея-заповедника Денис Дуденков рассказывает, что утят можно выкормить и дома. Только не надо это дело затягивать, иначе птенец привыкнет.

- С утятами все проще, нежели со слетками. Они начинают сами питаться, как рождаются, и хорошо ходят. Если же вы взяли к себе такого «питомца», то кормите его ряской — мелкой травкой, которая растет в воде. Растение можно наловить сачком. Это основной корм. Также можно давать рубленное вареное яйцо, смесь панировочных сухарей. Обязательно налить в таз или ванночку воду и положить утенка. Но пусть птенец у вас надолго не задерживается: попробуйте пристроить его к другой стае. Я часто вижу утят с мамой на пруду у спортивного корпуса ВлГУ. Иногда замечаю, что когда их кто-то пугает, они сразу врассыпную. Этот утенок, найденный на Клязьме, мог отстать по этой же причине.

Специалист говорит, что не нужно делать из утки домашнего питомца, лучше вернуть ее в природу.

- Я не могу сказать, что утят вообще не надо забирать. Есть отдельные случаи, когда они у дороги или рядом есть животные. Ясно, что тут надо помочь.