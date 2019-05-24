Во Владимире впервые прошло шествие для выпускников детских садов

Шествие выпускников школ в этом году во Владимире прошло в девятый раз. Выпускников детсадов - в первый. Когда-то камерные, личные праздники окончания чего-нибудь становятся во Владимире все пафоснее и официальнее.

А что, окончание детского садика — такой же переломный момент жизни, как и окончание школы. Неожиданным оказался организатор шествия детсадовцев - Владимирская митрополия, правда, при участии мэрии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/710873" frameborder="0"></iframe> На шествии выпускников детсадов во Владимире.Артем Бендрик

Владимирская митрополия выбрала этот день не случайно, ведь сегодня День славянской письменности и культуры, который отмечается в память святых Кирилла и Мефодия — создателей славянской письменности. В честь этого маленькие владимирцы, еще толком не умеющие читать, и собрались у большого фонтана в Центральном парке культуры и отдыха.

Действо началось еще у центрального входа в парк. Ради этого даже открыли центральные ворота, которые обычно заперты (народ просачивается в калиточки по бокам). И слава богу - а то тысяча с лишним выпускников детских садиков в калитках просто застряла бы.

Удивительно, но шестилетние дели организованно собрались в большую колонну, не пытаясь бегать, прыгать и лезть куда не просят. Видимо, предварительно с ними провели большую работу.

В отличие от школьников, одетых в одинаковые платья, все дети выглядели очень ярко: у кого-то была раскрашена мордочка, кто-то шел с шариком, в карнавальном костюме или с большой любимой игрушкой в руках. Родители фотографировали, хлопали в ладоши, поправляли своим котика и зайчикам штанишки.

У фонтата ребят ждал концерт — любимые детские песни и герои мультфильмов, ростовые куклы, игры и конкурсы. А родителей ждали непредвиденные расходы. Вокруг фонтана расставили прилавки с игрушками, на которые дети слетались, забыв обо всем вокруг. Те, кому родители сурово отказали в «китайской ерунде», тут же заливались слезами.

А шоу шло своим чередом. Со сцены звучало:

- А Даши тут? А Алеши? А Оли?

- Тууууууууууууууууууууут, - по началу робко, а потом уже во весь голос отвечали дети, растормошить стеснительность которых оказалось труднее обычного.

Под детские песни детсадовцев попытались зажечь танцами, но тут преодолеть стеснительность малышей не удалось - бала выпускников не получилось. Ведущему, которому моментами было гораздо веселее, чем детям, пришлось изрядно попотеть.

После зажигательных танцев на сцену вышел Митрополит Владимирской и Суздальский Тихон. Вместе с главой администрации города Владимира Андреем Шохиным они сначала рассказали о важности родного слова и письменности, а затем поздравили ребят, сказав, что они вскоре станут первоклассниками и начнут свои школьные годы с изучения азбуки, создателями которой были святые Кирилл и Мефодий. Шохин пожелал будущим первоклассникам хорошо и весело отдохнуть, набраться за лето сил и ярких впечатлений и пообещал, что власти и митрополия постараются сделать этот праздник новой городской традицией.

Напоследок выпускники детских садов получили памятные медали и увидели праздничный салют из конфетти.