2019-05-24T11:07:13+03:00
Происшествия

Владимирские пожарные спасли 10 взрослых и 5 детей из горящего подъезда

В доме на улице Ново-Ямской загорелась проводка с четвертого по девятый этаж
Алексей СУХОВ
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Спасатели вывели жителей дома на улицуСпасатели вывели жителей дома на улицуФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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- Мы не можем выбраться из квартир, приезжайте быстрее, детям страшно! - кричали в трубку жители дома №4 по улице Ново-Ямской во Владимире.

Немудрено было испугаться. Время около полуночи, почти все спят, а в подъезде тем временем клубится черный дым и уже просачивается в квартиры. Родители будят и собирают детей, но выбраться самим уже нет никакой возможности.

На месте работали медики Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

На месте работали медикиФото: ГУ МЧС по Владимирской области

Пожарным об огне в подъезде сообщили в 23.58. К дому первые бригады спасателей прибыли через две минуты. Внизу стояли жильцы первых трех этажей, которые смогли выйти из дома самостоятельно. Они и сообщили, что внутри здания горит проводка. От щитов с электрическими счетчиками шел сильный дым. Причем проводка дымила с четвертого по девятый этаж. Жильцы верхних этажей в панике звонили в МЧС, буквально раскалив телефон диспетчера.

Горела проводка Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Горела проводкаФото: ГУ МЧС по Владимирской области

Пожарные одновременно начали тушить горевшую проводку и заниматься эвакуацией людей. Всего работали 4 звена газодымозащитной службы (29 человек). Огонь удалось потушить через 14 минут после прибытия. Из горящего подъезда пожарные спасли 15 человек, в том числе 5 детей. А всего эвакуировано было 35 человек. Никто не пострадал, хотя многие, надышавшись дымом, кашляли.

На улице люди стояли в пледах Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

На улице люди стояли в пледахФото: ГУ МЧС по Владимирской области

Сейчас в доме пока нет электричества, так как счетчики на верхних этажах выгорели полностью. Свет обещают восстановить как можно скорее. Причина пожара и нанесённый огнём материальный ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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