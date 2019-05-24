2019-05-24T10:48:59+03:00
Общество

Для полутора тысяч выпускников Владимира прозвучал «последний звонок»

В областном центре ярко прошел традиционный торжественный праздник для юных владимирцев, окончивших школу
Артем Бендрик
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Эмоции, переполнявшие выпускников, заполнили улицы Владимира на несколько часовЭмоции, переполнявшие выпускников, заполнили улицы Владимира на несколько часовФото: Артем Бендрик
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В теплый майский день ученики 66 владимирских одиннадцатых классов услышали свой последний звонок. Эмоции, переполнявшие выпускников, заполнили улицы Владимира на несколько часов.

Началась программа столь важного для молодежи дня в стенах родных учебных заведений. Торжественное вручение аттестата, праздничная линейка, поздравление учеников и благодарности учителям, которые все эти годы относились к ребятам, как к родным детям.

А после этого выпускники сели в специально подготовленные для них городской администрацией празднично украшенные троллейбусы. На Театральной площади под журчание фонтана в течение часа жизнерадостные школьники пели, танцевали и радовались своему последнему учебному дню.

Главное событие дня, конечно же - шествие выпускников от Золотых ворот до Соборной площади. Но перед этим на ступеньках драмтеатра мэрия города организовала для ребят танцевальный марафон, где под современные хиты ведущие школы города продемонстрировали друг другу свои флеш-мобы. Такой формат праздника город увидел впервые. Школьники были в восторге.

Закончив танцевать, выпускники выстроились в колонну, возглавляемую оркестром и главой города Ольгой Деевой. Всю дорогу рядом с ними шли родители, снимали шествие на камеры и вспоминали свои «школьные годы чудесные».

На Соборной площади, после того, как прозвучал Гимн Российской Федерации, выпускников поздравил глава администрации города Владимира Андрей Шохин. Он отметил, что этот праздник - не только для юных владимирцев, но и для их учителей и родителей.

- Школа – это не просто место, где подрастающее поколение получает знания и воспитание. Это по-настоящему вторая семья для каждого ребенка, где его любят, уважают, учат самым благородным человеческим качествам. От всей души благодарим учителей, всех работников образовательных учреждений, родителей, вложивших много сил, знаний, души в воспитание юных владимирцев! Примите самые теплые, искренние поздравления с завершением учебного года и окончанием школы! От всей души желаем вам успеха и удачи! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия, - сказал Андрей Шохин.

Затем Андрей Шохин и Ольга Деева дали последний звонок для 1583 выпускников школ этого года. Его хрустальный звук — это не только символ окончания 11 длинных и важных лет за школьной партой. Это и прочная связь поколений учителей и учеников, детей и их родителей. И несмотря на начавшийся ливень, выпускники под музыку вальса закружились в танце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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