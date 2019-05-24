2019-05-24T10:48:59+03:00
Общество

Около 10 владимирских школ поставят светофоры

В ГИБДД говорят, что чаще всего детей сбивают на пути в школу и из нее
Алексей СУХОВ
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На владимирских дорога, к сожалению, небезопасноНа владимирских дорога, к сожалению, небезопасноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В прошлом году во Владимире произошло 682 аварии, в которых пострадали люди. Погибли 32 человека.

Машину купил, права купил, ездить не купил...

По сравнению с предыдущим годом, число ДТП выросло на 8,4%. В ГИБДД не стали делать развернутый анализ причин, однако можно выделить три основные. О них на комитете горсовета рассказал Александр Никифоров, начальник отдела ГИБДД Владимира.

Первое - машин слишком много. В 2018 году количество автомобилей во Владимире увеличилось на 2300 штук. Теперь на учете в ГИБДД стоит свыше 104 тысяч автомобилей. При населении 350 тысяч человек получается, что на семью в среднем приходится по машине. Чему удивляться, что число жертв дорожных аварий растет.

Вторая - неумение водить и нежелание соблюдать правила. Вот основные причины аварий по сводкам ГИБДД:

- несоблюдение очередности движения на перекрестках;

- неправильный проезд пешеходного перехода;

- несоблюдение скоростного режима;

- выезд на встречную полосу.

Все это - грубые нарушения и наглость водителей.

Треть от всех ДТП — это наезды на пешеходов, при этом половина из них произошла на пешеходных переходах (четверо погибло, 108 ранено). Тут впору вспомнить Марка Твена и его фразу про то, что «ни один пешеход еще не переехал автомобиль, однако жалуются одни водители».

И третье - плохое состояние дорожной инфраструктуры, в первую очередь, разметки. У нас ее наносят краской, а не пластиком (из экономии), поэтому после первого снега никакой разметки уже не видно.

Опасная дорога в школу

Больше всего сотрудников ГИБДД беспокоит, что растет число аварий с участием детей. Чаще всего их сбивают на пути в школу или из нее. Единственный способ обезопасить ребенка на дороге - поставить светофор.

- Даже на нерегулируемом пешеходном переходе дети могут стать жертвой, и не всегда виноват водитель, - говорит Александр Никифоров. - Ведь дети, особенно маленькие чаще бегут через дорогу, а не идут. И водители не всегда успевают среагировать. Поэтому светофоры необходимы. Мы обратились в администрацию с предложением поставить 10 светофоров у школ и в местах скопления детей.

Речь идет о следующих местах:

- школы №19 и 25 на улице Горького;

- школа №2 на улице Балакирева;

- школы №34 и 35 на улице Комиссарова;

- школа №10 на Суздальском проспекте;

- школа №8 и 21 на улице Мира;

- школа №16 на улице Красноармейской;

- переход на Суздальском перекрестке возле «Русь-кино» и детской школы искусств.

Кстати, у «Русь-кино» светофор раньше был. Потом его убрали, как итог, только в прошлом году здесь было 4 ДТП.

Теперь ответ за мэрией. На установку светофоров нужны средства и понятно, что городской бюджет не резиновый. Но, как сказал Александр Никифоров, это вопрос безопасности детей, и в таком случае надо чем-то жертвовать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мотоциклам в центре делать нечего

Пару лет назад мотоциклам запретили въезд в центр города. Сейчас только случайные хулиганы заезжают в историческую часть Владимира. Остальные объезжают по периметру. Депутаты горсовета спросили главу городской ГИБДД, не планируют ли они вернуть мотоциклистам ядро Владимира.

- Нет, так как у них очень низкая культура вождения, - ответил Александр Никифоров. - Пустить их в центр — значит создать еще один очаг аварийности. А учитывая, что это семейное место, рисковать не хочется.

КСТАТИ

Выросло число аварий с участием общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы попадали в ДТП 93 раза (в каждой третьей виноваты водители общественного транспорта).

С авариями на общественном транспорте в ГИБДД борются. В этом месяце против автобусов и троллейбусов даже выставили «скрытые патрули» (это когда машины ДПС ездят по городу без раскраски и мигалок).

ИСТОЧНИК KP.RU

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