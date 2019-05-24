2019-05-24T10:48:59+03:00
Общество

Из пруда у школы №32 достали детскую коляску, покрышки и старый диван

По словам водолазов, в том году озеро было еще грязнее
Артем Бендрик
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Иногда на дне находят и покрышкиИногда на дне находят и покрышкиФото: Артем Бендрик
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К купальному сезону МЧС вовсю очищает городские водоемы от мусора. Неделю назад водолазы проверили дно Семязино, которое оказалось неожиданно чистым.

21 мая спасатели чистили пруд около 32 школы. Он не купальный, но там власти упорно хотят сделать зону отдыха, так что чистят уже второй год. В прошлом году, по словам начальника отдела безопасности людей на водных объектах владимирского МЧС Игоря Климова, из водоема достали около 30 автомобильных покрышек. В этом ситуация немногим лучше.

Помимо спасателей, в акции «Чистый берег» каждый раз принимают участие добровольцы. Пока активные граждане с граблями, лопатами и мусорными пакетами собирали фантики в траве, водолаз залезал в водоем и доставал оттуда одну за одной автомобильную покрышки и другой крупный мусор.

- Думаю, что после нашего мероприятия водоем будет чистым, но купаться тут все равно вряд ли кто-то рискнет. Тут постоянно находим автомобильные покрышки, это из-за того, что водоем в овраге, а сверху соответствующее предприятие, вот они и скатывают колеса вниз с горки. Ну а остальное — это пластиковые пакеты, мусор, стекло — то, во что можно наступить, - заявил Игорь Климов.

Спустя полтора часа спасатели вынесли из пруда несколько мешков мусора, десяток покрышек, детскую коляску и даже старый диван. Всего же за две недели акции «Чистый берег» спасатели обследовали более 160 квадратных километров дна и вывезли более 600 кубометров мусора.

КОНКРЕТНО

МЧС напоминает, что купальный сезон официально начнется лишь с 1 июня, до этого находиться в водоемах — опасно, из-за низкой температуры воды. Силами города к первому дню лета будут убраны все городские пляжи, включая озеро Глубокое и Клязьму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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