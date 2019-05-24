Видеокамеры засекут лесной пожар за 25 километров

Камеры видеонаблюдения, которые купили за 16 миллионов рублей из областного бюджета, умеют самостоятельно отличать дымок от начинающегося пожара до утреннего тумана. Все 30 камер уже установлены на вышках операторов сотовой связи, до конца мая их подключат, после чего видео с них круглосуточно будут отслеживать диспетчеры в департаменте лесного хозяйства и в лесничествах. Камеры обеспечивают обзор на 360 градусов и видимость до 25 км. В будущем их соединят с видеосистемой из 8 камер, уже установленных в национальном парке «Мещера».

- Камеры способны распознавать и отличать дым от тумана. Если будет возгорание в лесу, в автоматическом режиме они передадут изображение пожара на экран монитора диспетчеру с аудио- и видеосигналом. Получив сигнал, диспетчер уже в ручном режиме меняет сектор обзора с соседних видеокамер и направляет их на очаг возгорания. Так можно уточнить координаты пожара и его площадь. Кроме того, в системе можно определить ближайшие к очагу возгорания силы и средства пожаротушения и автоматически проложить маршрут к пожару, - рассказал директор департамента лесного хозяйства Иван Петухов.

В системе можно определить ближайшие к очагу возгорания силы и средства пожаротушенияФото: Администрация Владимирской области

Пока с начала опасного сезона - с 15 апреля - на территории Владимирской области произошло 49 лесных пожаров, общая площадь - 49,27 га. Самый большой пожар случился в Ковровском лесничестве, где 1 мая из-за поджога сухой травы загорелись посадки в полутора километрах от села Санниково. Сгорело 9,2 га.

- Внедрение системы видеонаблюдения повысит оперативность обнаружения возгораний на малых площадях, и, следовательно, сократит время ликвидации пожаров, - сказал Иван Петухов.

Пока ситуация с лесными пожарами во Владимирской области вполне благополучная. Однако в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры в лесах в неустановленных местах, бросать спички, окурки. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

БДИ!

При обнаружении возгораний в лесу, горения травы на дачных участках, в населенных пунктах нужно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (4922) 45-90-02, 8 (4922) 45-90-06.