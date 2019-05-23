2019-05-23T19:07:03+03:00
Общество

Полторы тысячи владимирских выпускников услышали «последний звонок»

Благодаря зажигательным танцам в центре города, этот день они запомнят надолго
Артем Бендрик
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..Фото: Артем Бендрик
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Уже в ближайший понедельник выпускники города Владимира вновь наденут школьную форму, положат в портфель ручки и тетрадки, сядут за парты и будут писать самую важную для них работу — ЕГЭ. Но не менее знаменательным событием в жизни каждого 11-классника стало 23 мая, ведь сегодня они услышали свой «последний звонок». Празднования последнего учебного дня начались ранним утром в каждой из школ города Владимира. Одетые в красивые платья с ленточками выпускницы и их не менее нарядные кавалеры по очереди выслушали наставления директора, обменялись теплыми словами с учителями и отправились к порогу школы танцевать вальс. Но самое жаркое, конечно же, началось тогда, когда родители поцеловали своих чад, посадили на троллейбус и отправились домой. Многие, правда, не дожидаясь и этого стали отмечать еще за школой или в ее туалете.

. Фото: Артем Бендрик

.Фото: Артем Бендрик

«Я танцую так, будто варю крэк»

Сев в украшенный троллейбус, ученики принялись громко распевать современные хиты, подготавливая себя к праздничной программе дня, подготовившую для выпускников много разных сюрпризов. Одним из них стало танцевальное шоу на Театральной площади, прошедшее во Владимире впервые. Рядом со входом в Драм-театр полторы тысячи учеников расположились, чтобы посмотреть на соревнования. Выступали не все школы, а лишь те, кому хватило смелости или выпитого алкоголя, чтобы выйти на сцену и продемонстрировать свой флеш-моб.

На лицо — деградация любимой музыки молодежи. Какие только слова не звучали под новомодные танцы, разве что мата не хватало, но наименования популярных наркотиков, кажется выкрикивали даже некоторые родители… Учителя, то ли не понимая, о чем идет речь, то ли не слыша, с радостью «флексили» под «Я взял твое БУ и я ее ...», «Я танцую так, будто варю крэк, все идут на пати и им нужен вес» - отличился Промышленно-Коммерческий лицей. Танцы были на заглядение, особенно всех порадовало выступление 23 школы, во главе которого стояла девушка, давно занимающаяся этими движениями.

Пока все школы выходили большими кампаниями, показывая свое коллективное творчество, нашлись и те, кто вышел вдвоем. Видимо, остальные застеснялись и отправили двоих бедолаг отдуваться вальсом за всех. Получилось душевно.

. Фото: Артем Бендрик

.Фото: Артем Бендрик

На смену туфлям - кроссовки

Не только парни, но и девушки решили выделяться в этот раз не налаченными туфлями, а как можно больше яркими и большими кроссовками на высокой подошве. Мода, правда, становится все чуднее, но с платьем выпускницы, кажется, кеды стали нормально смотреться лишь в этом году.

Пока все внимание было обращено на сцену, школьники понятно за чем бегали за театр и другие здания в центре, а некоторые продолжали пить прямо в толпе у фонтана.

Закончив танцевальную программу, молодежь выстроилась в длинный ряд, чтобы вслед за оркестром и главой города Владимира Ольгой Деевой пройти на сцену, где выпускников уже поджидала основная часть торжества. Более полутора тысяч нарядных подростков хором распевали гимны своих школ, пытаясь перекричать друг друга, но слышно было одновременно всех.

. Фото: Артем Бендрик

.Фото: Артем Бендрик

С неба капают слезы выпускниц

Все шествие сопровождалось полицейскими, тщательно следившими за порядком, а по краям улиц расположились «КАМАЗЫ», не очень то лаконично вливающиеся в картину праздника, но зато ясно дававшие понять, что проезд запрещен.

Дойдя до сцены, выпускники расположились перед ней. Ведущие назвали лучшие школы города, коими в этом году стали школа №15, №40 и №41. Выслушав поздравление ведущих, и руководителей города, уже бывшие школьники спели гимн и, наконец, услышали свой «последний звонок», раздавшийся из колокольчика ведущих. В этот момент, вместе со слезами девушек, начался сильный ливень. А в обмен в небо, несмотря на запрет, некоторые ученики пустили шарики.

. Фото: Артем Бендрик

.Фото: Артем Бендрик

Со сцены заиграла музыка, а все присутствующие пустились в пляс. По словам выпускников, этот день они запомнят на долго, все было организовано «супер-круто». 11 школьных лет навсегда останутся в их памяти, ну а пока власти стали потихоньку пускать по центру транспорт, большинство будущих абитуриентов разбежались по автобусам и двинулись навстречу настоящих приключений, ведь почти каждая школа организовала для них праздничный стол. Андрей Шохин напомнил — в 22.00 все должны быть уже дома, но разве же это когда-то было помехой?

. Фото: Артем Бендрик

.Фото: Артем Бендрик

. Фото: Артем Бендрик

.Фото: Артем Бендрик

. Фото: Артем Бендрик

.Фото: Артем Бендрик

. Фото: Артем Бендрик

.Фото: Артем Бендрик

. Фото: Артем Бендрик

.Фото: Артем Бендрик

ИСТОЧНИК KP.RU

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