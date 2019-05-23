Во Владимирской области задержали браконьера - убийцу егеря

55-летний егерь, работавший в охотхозяйстве Собинского района, пропал в ночь на 22 мая. После того, как его родные заявили в полицию, силовики начали обыскивать ближайшие леса и около деревни Березняки нашли тело пропавшего егеря. Он был, судя по характеру ранений, застрелен из охотничьего ружья.

Следственный комитет и полиция возбудили уголовное дело и начали расследование.

- Грамотная тактика действий следователей и криминалистов СК России и сотрудников уголовного розыска УМВД позволила задержать подозреваемого в убийстве егеря в дежурные сутки, - рассказали в Следственном комитете Владимирской области.

Преступление было раскрыто в дежурные сутки

По подозрению в убийстве был задержан 22-летний житель поселка Уршельский Гусь-Хрустального района. Сейчас его допрашивают следователи. По первым полученным данным, дело было так. 21 мая молодой человек и его отчим приехали из поселка Уршельский в Собинский район охотиться на лося. Это браконьерство - охота на лося в регионе сейчас запрещена.

О том, что неизвестные с охотничьим ружьем большого калибра проехали в лес поздно вечером, узнал местный егерь. Он сел в служебный УАЗ и отправился разыскивать подозрительную машину. В лесу услышал выстрелы, оставил свой автомобиль и пошел туда, где стреляли.

Выстрелы браконьеров в лесу были слышны далеко

Егерь вышел прямо на браконьеров и, как предполагает следствие, потребовал объясниться и сдать оружие. В ответ 22-летний парень, который был на тот момент пьян, выстрелил в егеря из охотничьего ружья крупнокалиберной дробью. Он попал егерю прямо в лицо с близкого расстояния. Рана оказалась смертельной, мужчина умер сразу же.

Испугавшись, браконьеры бросили тело и побежали в лес. Найдя служебная машину убитого егеря, они угнали ее, проехали больше 20 километров, а затем бросили автомобиль и каким-то образом (как, выясняет следствие) добрались до дома в Гусь-Хрустальном районе. Где на следующий день подозреваемый и был задержан. Кстати, охотничье ружье, которое изъяли у него следователи, не зарегистрировано.

Пока задержанный под стражей, в ближайшие дни суд примет решение о мере пресечения на время следствия.