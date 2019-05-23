2019-05-22T16:52:12+03:00
Общество

Владимирцы берут на ипотеку больше денег

За год сумма ипотечных кредитов, взятых жителями Владимирской области, выросла на 13%
Вероника ПАНИНА
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В первом квартале этого года в регионе выдано 2633 ипотечных кредитаВ первом квартале этого года в регионе выдано 2633 ипотечных кредитаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Владимирцы стали брать ипотеку в большем размере, но не чаще. По данным владимирского отделения Банка России, в первом квартале этого года в регионе выдано 2633 ипотечных кредита. Это практически столько же, сколько было в прошлом году за первые три месяца. А вот общая сумма кредитов выросла, и заметно - на 13%. Если в прошлом году за три месяца жители Владимирской области взяли на покупку жилья 4,2 миллиарда рублей, то в этом уже 4,7 миллиарда рублей.

При этом средняя ставка по ипотеке в регионе выросла, хотя и не очень значительно - на 0,7%. Сейчас ипотеку можно взять в среднем под 10,38%. Вырос и средний срок ипотечного кредита - на целый год, теперь он составляет 18 лет.

Всего на данный момент, по сведениям владимирского отделения Банка России, жители Владимирской области должны банкам по ипотечным кредитам почти 47 миллиардов рублей. Для понимания масштаба - эта сумма составляет примерно две трети от общего годового бюджета всей Владимирской области!

Что интересно, ипотеку владимирцы платят вовремя. Просроченные выплаты - лишь 0,9% от всех ипотечных кредитов. В процентах это немного, но в рублях сумма получается значительная. Причем в должниках может оказаться и самый добросовестный человек - от внезапной потери работы или еще какой неприятности никто не застрахован.

Но 1 мая президент подписал закон, который облегчит жизнь таким заемщикам. Федеральный закон «об ипотечных каникулах» позволит людям, которые оказались в трудной ситуации, какое-то время не выплачивать ипотеку. Причем закон коснется не только новых кредитов, а и тех, которые были оформлены до его вступления в силу (это произойдет 31 июля). При этом банк не сможет изъять жилье, под залог которого взят кредит.

КОНКРЕТНО

Управляющий владимирским отделением Банка России по ЦФО Надежда Калашникова рассказала, как воспользоваться «ипотечными каникулами».

- Ипотечные каникулы позволяют перенести платежи на другой срок либо снизить сумму ежемесячного платежа. Обычно шести месяцев достаточно: за полгода человек либо возвращается в платежный график, либо события разворачиваются таким образом, что каникулами уже не поможешь.

Закон четко определил условия, при которых заемщик может воспользоваться правом на ипотечные каникулы. Это потеря работы, признание заемщика инвалидом I или II группы, временная нетрудоспособность заемщика более 2 месяцев подряд, снижение его среднемесячного дохода более чем на 30%, при котором размер среднемесячных выплат по кредиту превышает 50% от среднемесячного дохода и некоторые другие. При этом предмет ипотеки должен являться единственным жильем заемщика. Воспользоваться ипотечными каникулами можно только один раз.

В течение ипотечных каникул будет продолжено начисление процентов на остаток задолженности на первоначальных условиях. Задолженность при этом фиксируется и не подлежит увеличению. По окончании льготного периода заемщик должен будет возобновить платежи на тех условиях, которые изначально прописаны в договоре. Срок возврата кредита при этом увеличивается на срок ипотечных каникул, а все отложенные на время каникул платежи переносятся на конец выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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