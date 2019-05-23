В этом году во Владимире построят четыре корпуса яслей

Ясельные корпуса будут строить на территории детских садов №66, 87, 4 и 62. В них откроют муниципальные группы для детей до 2 лет. А вот пресловутые «встроенные» ясли в многоэтажках уже ввели в эксплуатацию. Так, уже сдали многоквартирный жилой дом с пристроенным детским садом на 36 мест на ул. Погодина. В этом году сдадут встроенный детсад на Нижней Дуброве и на улице Мира — там строится 10-этажный дом. Аж 190 мест выделят для малышей в Юрьевце, а 30 мест — в Веризино.

Но застройщики не спешат передавать их городу. Есть версия, что ясли хотят сделать коммерческими. В администрации Владимира говорят, что нужно «выстроить диалог с застройщиком», но отмечают, что пока особых успехов нет. Это понятно - спрос на частные садики высок, кто захочет терять деньги?

- Все частные детские сады практически заняты, - сказала заместитель начальника управления архитектуры и строительства администрации города Владимира Елена Солоухина.

Но даже частные ясли помогут уменьшить очередь в садики.

- Кто-то попадет в муниципальные сады, а кто-то отдаст детей в коммерческие. Но, естественно, мы хотели бы, чтобы максимальное количество этих учреждений было у муниципалитета, чтобы дети бесплатно посещали детские сады, - говорит депутат городского совета Дмитрий Павлов.

На муниципальные ясли город Владимир в этом году получит 144,5 миллиона рублей из федерального бюджета и почти 3 миллиона рублей - из регионального. На эти деньги в том числе планируют построить детский сад на 115 мест в микрорайоне Сновицы-Веризино.

КСТАТИ

В 2019 году начнут возводить школу в микрорайоне Коммунар. Уже разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение госэкспертизы. Сейчас проводятся торги на строительно-монтажные работы. На возведение новой школы из бюджета Владимира на 2019 год выделили 193 миллиона рублей. Школу на 1200 мест откроют в 2021 году.