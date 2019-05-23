2019-05-22T16:43:37+03:00
Общество

Кладбища под Владимиром станут больше

И их попытаются очистить от мусора
Алексей СУХОВ
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С кладбища вывезли более тонны отходовС кладбища вывезли более тонны отходовФото: Александр УТКИН
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Главная беда владимирских кладбищ - мусор. Родственники, приходящие навестить умерших, оставляют после себя самые настоящие свалки, которые потом разгребаются месяцами. Об этом во вторник депутатам горсовета рассказал директор МКУ «Благоустройство» Леонид Фоменко.

- В прошлом году завалы мусора, оставшиеся после зимы, мы вывозили вплоть до июля, - рассказал Леонид Фоменко. - Там было больше тысячи тонн отходов! В этом году техники у нашего предприятия стало больше, поэтому со свалками мы расправляемся быстрее.

Сейчас предприятие вывезло с кладбищ 982 тонны мусора, и надеются навести порядок к концу весны.

Кстати, несмотря на то, что кладбища вокруг города уже сильно разрослись, мест последнего упокоения все равно не хватает. Поэтому депутаты горсовета решили прирезать к ним еще участки. Например, Улыбышевское кладбище станет больше еще на 3,76 гектара уже в этом году.

В Оргтруде кладбище так просто не увеличить, там землю надо перевести в другую форму собственности, спилить на участке лес, а потом огородить территорию.

- Идут непростые переговоры с Камешковским районом, - сказал Леонид Фоменко. - Оказалось, что территория под кладбищем не является собственностью Владимира, а лишь находится в бессрочном пользовании. Поэтому торги имеет право проводить лишь собственник участка. Мы обсуждали вопрос перевода участка в ведение мэрии. В принципе, самый сложный этап переговоров позади, так что в этом году на новом участке мы уже должны построить кладбище.

К сожалению, в МКУ «Благоустройство» не дали четкого ответа по другой проблеме. На Улыбышевском кладбище есть специальные бочки для воды. Нужны они для того, чтобы поливать цветы, которые многие высаживают на могилах родных. Однако с начала этого года бочки пусты и даже краны, из которых надо наливать воду, отсутствуют. Родным, ухаживающим за могилами, приходится таскать воду с собой из города. Решится ли проблема в ближайшее время, не ясно.

- Мы решаем сейчас этот вопрос с водоканалом. К сожалению, водопровода на кладбище нет. Поэтому единственный вариант — привозить машину с цистерной и заполнять емкости вручную, - сказал Леонид Фоменко.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

17 кладбищ находится на балансе администрации города Владимира (городские и сельские).

3775 человек ежегодно хоронят на владимирских кладбищах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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