Проездные для пенсионеров во Владимире заменят на транспортные карты

- Я хотела купить социальный проездной, а меня отправили за какой-то транспортной картой! - за последние три дня таких звонков в нашей редакции было больше десятка. Читатели-пенсионеры очень удивляются - что, их оставили без проездных?

На самом деле паниковать не стоит. Во-первых, транспортные карты — это те же проездные для льготников. Во-вторых, переход на них будет постепенным и займет полгода.

В ноябре 2018 года во Владимире начали вводить новую систему оплаты проезда - по карте и с валидаторами. Мэрия заключила договор с ООО «Владикард», которая должна была обеспечить переход на новую систему оплаты. У кондукторов появились терминалы для оплаты, и некоторые уже принимают карты.

А с 13 мая начался последний этап перехода на новую систему оплаты - для льготников. Теперь вместо социальных проездных нужны будут транспортные карты.

Их уже начали выдавать (см. КОНКРЕТНО). Однако никто не заставляет бежать за транспортными картами прямо сейчас. Переходный период продлится до ноября. Но в мэрии говорят, что лучше сделать карты заранее, потому что в последний момент могут возникнуть очереди. Изготовление и выдача персональной транспортной карты льготника осуществляется бесплатно.

При этом если вам отказались продать социальный проездной в депо или на почте и отправили за транспортной картой - это грубое нарушение. На данный момент только проездные действительны на социальных маршрутах. Поэтому при отказе надо жаловаться в городской отдел транспорта по телефонам: 45-02-54, 53-31-35.

В мэрии утверждают, что стоимость проезда по транспортным картам по сравнению с «бумажными» месячными социальными проездными билетами не изменится. Также не планируется и введение ограничения по числу поездок по транспортным картам.

Введение новой системы не отменяет привычных форм оплаты проезда в общественном транспорте: пассажиры смогут по-прежнему ездить и по социальным, и по месячным проездным билетам, а также оплачивать проезд наличными.

КОНКРЕТНО

Обращаться за транспортной картой можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: улица Мира, дом 34, помещение 213. В дальнейшем число пунктов приема заявлений планируется увеличить.

Для получения транспортной карты пенсионеры, студенты и прочие категории льготников должны предоставить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, удостоверяющий право на льготный проезд или его нотариально заверенную копию;

- документ, подтверждающий наличие постоянной регистрации на территории города (в случае отсутствия соответствующей информации в документе, удостоверяющем их личность) или его нотариально заверенную копию;

- страховой номер индивидуального лицевого счета (страховое свидетельство государственного пенсионного страхования) или его нотариально заверенную копию.