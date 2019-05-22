Владимир Сипягин совершил рабочую поездку в Гороховецкий район

18 мая Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин совершил рабочую поездку в Гороховец. Программа дня началась с визита в ООО «Русджам Стеклотара Холдинг», где директор местного филиала Кадир Картал познакомил главу региона с производством, озвучил проблемы и дальнейшие планы по развитию предприятия. В настоящее время на заводе, где трудятся свыше 600 человек, работают три стекловаренные печи, 11 линий, оснащенных самым современным оборудованием, на котором выпускается продукция широкого ассортимента. Ежедневно с заводского конвейера выходят свыше 2-х миллионов бутылок, в том числе для пива, и минеральной воды, вина и безалкогольных напитков, шампанского и продуктов питания.

- Приятно увидеть такое динамически развивающее предприятие с хорошими перспективами. Порадовало, что в планах у собственников есть строительство нового логистического комплекса, а это дополнительный импульс для экономического развития территории, - заявил губернатор.

На заводе "Русджам" Владимиру Сипягину показали производствоФото: Администрация Владимирской области

Владимир Сипягин пообещал помочь предпринимателям Гороховецкого района

После визита на завод, Владимир Сипягин направился в конференц-зал для встречи с представителями малого и среднего бизнеса Гороховецкого района, где каждый присутствующий мог рассказать о насущных проблемах, надеясь на поддержку Губернатора. В основном предприниматели жаловались на сложности со сбытом товара, новую систему торгов, по которой заказы ориентированы на самую низкую цену без учета качества продукции и высокие тарифы на услуги ЖКХ.

Крайне актуальной для Гороховецкого района оказалась проблема взаимодействия с Росавтодором, отвечающим за ремонт и эксплуатацию автомобильной дороги М-7. Глава региона отметил, что, к сожалению, эта проблема актуальна для многих территорий области, соприкасающихся с этой трассой, и он уже дал сотрудникам обладминистрации распоряжение об организации рабочей группы для решения возникающих проблем.

Владимир Сипягин попросил бизнесменов составить и передать в администрацию области списки потенциальных покупателей продукции из нашего региона, пообещав поддержать интересы владимирских производителей и на уровне области, и на уровне Минпромторга. Губернатор также дал указание департаменту сельского хозяйства и продовольствия разработать дорожную карту пустующих земель, получить которые невозможно из-за отсутствия информации о владельцах, и провести во всех городах региона совещания с сельхозпроизводителями на предмет установления их потребностей в таких землях с учетом привязки к конкретной местности.

После встречи с предпринимателями губернатор признался, что ему очень понравилось, какое в Гороховецком районе сложилось крепкое деловое сообщество, готовое развиваться во всех сегментах экономики и не боящееся придавать огласке существующие проблемы.

Спорт в Гороховце получил толчок к развитию

Следующим пунктом рабочей поездки Губернатора стало посещение городского стадиона «Труд», который в этот день торжественно открыли после реконструкции. Необходимость в обновленном спортивном объекте город ощущал уже давно. Единственный городской стадион был построен 60 лет назад и за это время устарел не только материально, но и морально. На торжественной церемонии также присутствовали врио первого заместителя Губернатора Марина Чекунова, директор департамента по физической культуре и спорту Алексей Сипач, представители администрации Гороховецкого района, а также жители и гости Гороховца.

Губернатор Владимирской области посетил стадион в ГороховцеФото: Администрация Владимирской области

- Результат, который мы сегодня видим, не может не радовать. Перед нами – прекрасный современный спортивный комплекс под открытым небом. Здесь есть всё, что нужно для тренировок и проведения спортивных мероприятий, – отметил Губернатор в своем поздравительном слове.

На реконструкцию стадиона из областного бюджета было затрачено более 39,5 миллионов рублей. На эти деньги сделали не только капитальный ремонт, но и поменяли все техническое оснащение спортивного объекта, вдохнув в него новую жизнь.

Губернатор дал старт Всероссийским массовым соревнованиям по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Гороховец впервые удостоилась чести принять российское первенство, на старт которого вышло около двух тысяч человек. Также Владимир Сипягин анонсировал скорое появление в Гороховце школы по спортивному ориентированию, которое в скором времени станет основным видом спорта для этого района.

Здравоохранение Гороховецкого района: проблемы и возможные пути решения

После открытия стадиона, Губернатор познакомился с работой центральной районной больницы.

На сегодняшний день в ее структуру входят поликлиника, стационар, отделение скорой неотложной помощи, 3 амбулатории и 13 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Больница обслуживает 21416 человек, из которых свыше 8 тысяч – жители сельской местности.

Василий Бондаренко, совмещающий обязанности главврача этой больницы и главы Гороховецкого района, познакомил Губернатора с ходом ремонта поликлиники, которая за последний год стала гораздо удобнее и комфортнее. Учреждение включилось в проект «Бережливая поликлиника», работает информационная система «Электронная очередь», позволяющая снизить время ожидания для пациентов и осуществлять предварительную запись на приём к узким специалистам. На средства федерального бюджета район приобрел дорогостоящее современное медицинское оборудование, в том числе рентгеновский аппарат для поликлинического отделения, аппараты УЗИ и ЭКГ, дефибриллятор, два аппарата ИВЛ и др. Полностью доукомплектовано отделение паллиативной помощи.

Напоследок собравшиеся обсудили актуальную для всего региона проблему — нехватку кадров. Если близ Владимира врачи стремятся перебраться в Москву, то из Гороховца за лучшими условиями они, как правило, уезжают в Нижний Новгород. Одним из способов решения проблемы, Владимир Сипягин видит в восстановлении и увеличении мест в общежитиях при медколледжах. Губернатор уже поручил подыскать для этого подходящие помещения. А сотрудников больницы порадовал сообщением, что его командой уже разрабатываются новые меры финансовой поддержки как молодых специалистов, так и опытных кадров.