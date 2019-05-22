2019-05-22T13:31:58+03:00
Происшествия

Под Владимиром ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт

Они засели в частном доме в Кольчугино
Сергей МОРКОВКИН
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Боец спецназа входит во двор дома, где засели боевики. Фото: НАКБоец спецназа входит во двор дома, где засели боевики. Фото: НАК
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22 мая ночью сотрудники УФСБ по Владимирской области провели контртеррористическую операцию в Кольчугино, в ходе которой были уничтожены двое боевиков. Потерь среди бойцов спецназа нет. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Спецоперация спецназа. Фото: НАК

Спецоперация спецназа. Фото: НАК

О том, что в частном доме в Кольчугино могут скрываться двое боевиков, готовящих теракт, стало известно в ходе оперативно-розыскной работы. Начальник управления УФСБ по Владимирской области принял решение о проведении контртеррористической операции. 22 мая в 00.35 в Кольчугино началась спецопрерация. Дом, в котором находились боевики, был оцеплен, жители соседних домов эвакуированы. Бойцы спецназа предложили террористам сложить оружие и сдаться. Те открыли огонь. Завязалась перестрелка, в ходе которой террористы были убиты.

Под данным Национального антитеррористического комитета, личности убитых боевиков уже установлены. Они были сторонниками одной из террористических организаций и поддерживали связь с эмиссарами за рубежом. По их указанию боевики готовили теракт в людном месте.

Двух боевиков ликвидировали во Владимирской области.

Ликвидированный боевик. Фото: НАК

Ликвидированный боевик. Фото: НАК

В доме, где были убиты боевики, обнаружено различное вооружение и боеприпасы, готовое самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.

Отметим, что это не первый случай уничтожения боевиков во Владимирской области. 19 апреля 2017 года в Александровском районе были убиты двое граждан из одной из среднеазиатских республик, делавших самодельную бомбу и собиравшихся совершить теракт.

Два боевика были ликвидированы в ходе КТО во Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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