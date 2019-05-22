Выпускники на два часа перекроют центр Владимира

23 мая прозвенит последний звонок для полутора тысяч владимирских выпускников. Ученики 66 одиннадцатых классов формально будут прощаться со школой.

Хотя на самом деле впереди еще много важного и много интересного (не всегда это одно и то же). Выпускникам предстоит сдавать ЕГЭ - первый пройдет уже 27 мая (география и литература), а первый обязательный - 29 мая (математика). А потом - выпускные балы, поступления, взрослая жизнь...

С каждым годом - все торжественней

Но в четверг весь город будет для них и все будет для них. Ради торжественного шествия выпускников центр Владимира перекроют почти на два часа. Школьники сначала пройдут парадом от Золотых ворот до Соборной площади, а потом будут там слушать официальные речи и концерт.

С каждым годом во Владимире «Последний звонок» отмечают все более официально и торжественно. Кстати, так было не всегда. Например, шествие выпускников по центру города пройдет в этом году в девятый раз. Раньше школы ограничивались торжественными линейками в своих дворах, после чего многие классы пешком шли к Вечному огню возлагать цветы. Теперь выпускников на Театральную площадь доставляют специально украшенными автобусами и троллейбусами.

Мероприятия на Соборной площади тоже становятся все более пышными. В этом году, например, к выпускникам обратится мэр Ольга Деева и глава администрации Андрей Шохин, а потом начнется выступление кавер-группы. И уже потом парни и девчонки будут отмечать свой последний звонок так, как запланировано - кто-то поедет на турбазы, кто-то будет веселиться в парках (погоду обещают хорошую), а кто-то, не мороча голову родителям (и не особо залезая в их кошелек) соберется просто в школе.

Белый фартучек VS пиратский наряд

Главный элемент этого дня пока остается неизменным - выпускницы в школьных формах советского вида: коричневые платья и белые фартучки. Образы довершают гольфы и огромные белые банты на хвостиках и косичках. Пока что эта традиция, появившаяся лет 15 назад, жива и крепка, но не исключено, что скоро уйдет в прошлое. Во Владимире все больше школ, где такие платьица с фартучком становятся просто обычной школьной формой. А значит, носить их больше не прикольно. Молодежь не видит в этом эффекта, эпатажа - а кому в 16 лет интересно что-то обыденное, привычное?

Выпускники из 36-ой школы в пиратских костюмахФото: Полина МОИСЕЕВА

Но выпускники не теряются. Исчезает «эффект советской формы» - они быстро нашли замену. Например, в школе №36 уже несколько лет ребята-одиннадцатиклассники устраивают в канун последнего звонка «день дурака». В последний учебный день каждый класс наряжается в каком-то стиле и в таком виде является на уроки. Например, в этом году один класс оделся как «цыганки - берегите кошельки», другой - как «ангелы и демоны», третий - в стиле 90-х, четвертый вырядился пиратами... Традицией это пока не назовешь, но стиль и фишка уже есть. Может, и другие школы что-то такое придумают.

А вот от одного из основных атрибутов праздника прошлых лет - запуска шариков в небо - в этом году большинство школ решили отказаться, потому что шарики вредят экологии. Правда, на Соборной площади шарики все же запустят.

КОНКРЕТНО

Центр Владимира будет перекрыт 23 мая с 12.30 до 14.00. Движение будет закрыто по улицам Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная гора до площади Фрунзе.

Транспорт пойдет в объезд по улицам Студеная гора, Дзержинского, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-Лабе, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Гагарина.

Шествие выпускников начнется в 13.00 от Золотых ворот.