В июне Владимир встанет из-за пробок

По официальной информации, в нормальном виде находятся лишь 55 процентов дорог Владимира. Более 200 километров асфальта нужно привести в порядок. Денег на это нужно много, а в бюджете их мало. Поэтому 21 мая депутаты горсовета выбирали, где ремонт нужен в первую очередь.

Всего в этом году на дороги во Владимире выделено 312 миллионов рублей. 200 из них — это федеральные средства, около 12 миллионов — областные, и оставшиеся сто миллионов нашли в городском бюджете. Это примерно как в прошлые годы, разве что областные власти дали меньше, зато федералы больше.

- Мы обращались в департамент транспорта с просьбой выделить дополнительные средства на ремонт дорог в областном центре, - сказал заместитель главы администрации города Сергей Литвинкин. - Но нам ответили, что больше средств не предусмотрено.

При этом все ремонты во Владимире запланированы на ближайший месяц - июнь.

- Дело в том, что основной объем работ определен нацпроектом «Безопасные качественные дороги», - заявил заместитель начальника управления ЖКХ Дмитрий Еропов. - По нему мы должны выполнить все ремонты до конца июня. 16 мая состоялись аукционы по всем объектам. В июне начнутся работы.

КОНКРЕТНО

Какие дороги отремонтируют в этом году

- улица Безыменского (целиком);

- улица Гастелло (от дома 11 до дома 8а);

- улица Диктора Левитана (целиком);

- улица Добросельская (от улицы Егорова до дома 214);

- улица Мещерская (от улицы Верхняя Дуброва до улицы Мостостроевской);

- улица Мостостроевская (до Шпалорезки);

- проспект Строителей (от дома 13 до дома 19);

- улица Тракторная (от проспекта Строителей до дома 58);

- бульвар художника Иванова (от проспекта Строителей до улицы Лакина);

- улица Чайковского (от проспекта Ленина до улицы Даргомыжского);

- улица Мира (от дома 74 до дома 92);

- улица Комиссарова (от Суздальского проспекта до улицы Егорова);

- улица Студеная гора (от проспекта Ленина до улицы Дзержинского);

- Суздальский проспект (от улицы Комиссарова до улицы Куйбышева);

- улица Северная (от улицы Батурина до улицы Горького);

- Октябрьский проспект (от улицы Мира до дома 47).

Дороже всего будет стоить участок на Студеной горе. Он обойдется бюджету более чем в 24 миллиона рублей. Также летом должны отремонтировать 20 дворов (полный список на сайте мэрии).