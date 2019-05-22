Врачей во Владимир будут завлекать льготной ипотекой

О том, что нам катастрофически не хватает врачей, не знают только те, кто в бункере сидит. Потому что так эту проблему поднимали уже тысячу раз. Предлагались разные варианты привлечения новых кадров. И высокие зарплаты, и льготы, на селе даже миллион за раз готовы давать. Однако кадровый голод до сих пор не утолен. Когда рядом есть Москва, даже «большие владимирские деньги» не особо помогают. Опять же не стоит забывать про конкуренцию со стороны частных клиник, которые забирают из государственных лучшие кадры, оставляя последним либо «так себе специалистов», либо молодых, у которых нет большой практики.

- Особенно нам не хватает врачей первичного звена. Из 1030 врачей, которые в целом нужны для решения кадровой нехватки, 200 — это терапевты, - рассказал директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев. - Еще 150 вакансий — это педиатры. Далее в порядке убывания нам нужны анестезиологи, реаниматологи, онкологи и так далее.

Чтобы поиск врачей стал более конкретным и результативным, в регионе создан «Центр привлечения кадров». Он будет собирать «заказы» от больниц и поликлиник региона, искать нужных специалистов у себя и в других областях, после чего соединять работодателя и соискателя.

- На данный момент он уже начал работу. Находится он на базе владимирского медицинского колледжа. На днях руководство центра встретилось с главврачами больниц и поликлиник, - рассказал Алексей Мозалев.

Помимо функций классического кадрового агентства центр имеет еще одну. Он должен завлекать квалифицированных врачей всякими «бонусами и плюшками». Для этого кадровый центр будет работать совместно с департаментом здравоохранения и владимирским ипотечным фондом. С первым центр будет решать вопрос временного жилья. Пока новый врач будет находиться на испытательном сроке (от трех до шести месяцев), ему будут сдавать временное жилье из списка служебного.

С ипотечным фондом центр начинает работу уже после трудоустройства врача во владимирскую больницу. Теперь он получает право на льготную ипотеку и свое жилье. При этом департамент здравоохранения страхует себя от случаев, когда работник после получения ипотеки меняет госучреждение на частную клинику.

- Если врач после получения квартиры перейдет в частную медицину, он будет обязан возместить нам пени, которые были погашены по договору, - сказал Алексей Мозалев. - Так что с нашей стороны подарков не будет.

ЕСТЬ ИДЕЯ

В регионе действует областная программа «Земский врач». По ней врачи, соглашающиеся работать на земле, имеют право на один миллион рублей. Сейчас в департаменте здравоохранения думают о том, чтобы увеличить эту сумму вдвое.

- Мы готовы выплачивать врачам 2 миллиона рублей, чтобы у них была возможность сразу купить себе жилье, - сказал Алексей Мозалев. - Однако взамен мы хотим, чтобы работник отработал 10 лет в селе.

После того, как законопроект будет доработан, его вынесут на обсуждение депутатам Законодательного собрания. Планируется, что это произойдет в 2019 году.