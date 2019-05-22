2019-05-21T17:33:34+03:00
Общество

Во Владимире поставят спецконтейнер для использованных батареек

Правда, всего на три дня
Вероника ПАНИНА
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Вот такой контейнер появится в городеВот такой контейнер появится в городеФото: Иван ВИСЛОВ
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На три дня, с 23 по 25 мая, Владимир присоединится к социальной экологической акции «Батарейки могут быть переработаны». Акцию проводит владимирская мэрия вместе с компаниями «Duracell» и ГК «Мегаполисресурс».

Использованные батарейки, как известно, нельзя выкидывать в обычное мусорное ведро и потом отправлять в контейнеры с бытовым мусором. Так как во Владимире до сих пор нет полноценного завода по переработке и сортировке бытовых отходов, то все, что мы выкидываем в мусорный ящик, отправляется на полигоны и вываливается просто в котлованы. А батарейки содержат массу вредных веществ: щелочь, тяжелые металлы. Одна батарейка способна отравить 20 квадратных метров почвы. А при нагревании на солнце она может взорваться и спровоцировать пожар.

Об этом мало кто задумывается, и мы по привычке бросаем старые батарейки в ведро. Но даже если горожанин окажется экологически грамотным, у него немного возможностей поступить правильно. Во Владимире пока еще не существует развитой системы утилизации батареек. Есть всего несколько пунктов бесплатного приема старых элементов питания: в гипермаркете «Глобус», в ВлГУ, в двух-трех фирмах по утилизации и в некоторых управляющих компаниях. Причем в большинстве случаев батарейки можно сдать только в рабочее время, что не всем удобно.

Если у вас дома накопился запас севших батареек и вы не знаете, куда их девать - в ближайшие дни у вас будет такая возможность. С утра 23 мая на площади Победы, на пересечении проспекта Ленина и Большого проезда (в районе «Киномакса-Буревестника») будет установлен контейнер, куда бесплатно можно выбросить использованные батарейки. Дальше собранные батарейки отвезут на утилизацию, их переработают в заводских условиях, причем вторично будет использовано 94% материала, из которого изготовлена батарейка. Акция продлится до вечера 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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