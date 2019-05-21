Новый генплан Владимира «зарубили» в Москве

После скандальных общественных слушаний Минэкономразвития РФ вслед за администрацией Владимирской области не согласовало проект изменений в генплан города Владимира. Администрации города пришлось собрать согласительную комиссию из чиновников и архитекторов, а также представителей различных федеральных ведомств. Комиссия будет думать, как привести генплан в тот вид, который утвердят в Москве.

Где не поделили землю?

Претензии к генплану выразили аж девять ведомств. "Росатому", например, не понравился перевод территории "Дальние погребки" за Пекинкой в зону многоэтажной застройки. Участок почти получилось продать владимирскому инвестору ООО "Молл девелопмент", но в последний момент сделка сорвалась и участок все еще значится в собственности завода "Точмаш". И до сих пор продается на торгах.

Министерство обороны выразило претензии сразу по нескольким участкам. Есть незначительные нарушения, когда жилые дома для военных перевели в зоны жилой застройки - например, дома на улице Чайковского и в Перекопском городке.

Интереснее с другими участками. Например, Танковый полигон в Юрьевце мэрия планирует перевести в зону комплексного освоения территории. Незастроенный участок в районе Шпалорезки оказался в общественно-деловой зоне. Офицерские курсы ракетчиков (в центре города) оказались в зоне планируемого строительства индивидуальных домов.

Танковый полигон в Юрьевце

Дальше больше: участок, на котором стоит неказистое здание военной прокуратуры (улица Бобкова, 10) оказался в общественно-деловой зоне. Сказать точно, подразумевает ли это решение строительство, сказать сложно. Небольшой участок на улице Красноармейской за филиалом РАО "Владимирский" (небольшое синее здание напротив военной гостиницы) перешел в зону планируемого многоэтажного строительства. То же самое произошло с большим участком в районе доме 19 в Перекопском городке. Кроме того, в зону планируемой многоэтажной застройки попал владимирской гранизонный суд (улица Красноармейская, 34).

Участок под застройку на в Перекопском городке

Все эти участки Минобороны требует перевести зоны специального назначения.

Дела природные

Министерство лесного хозяйства заявило, что в измененном генплане не указано, за счет какие лесных территории прирастет городская территория. Это скорее вопрос бюрократический. А вот история с застройкой многоэтажками территории у парка "Дружба" не прошла бесследно. Минлесхоз сообщил, что изменение границ лесопарковых и зеленых зон, приводящее к их уменьшению, недопустимо.

Мнение Минлесхоза поддержало Министерство природных ресурсов и экологии.Кроме того, ведомство заявило мэрии, что перед тем, как что-то строить, нужно получить разрешение Федерального агентства недропользования. Со стороны отказ федерального ведомства выглядит бюрократическим, если не знать о желании мэрии застроить многоэтажками участок у второго заброшенного Красносельского пруда.

В довершении всего проект нового генплана не согласовало МЧС, потребовав перерисовать карту территории, подверженных рискам природного и техногенного характера. То есть, на карте города нужно нарисовать, где может затопить, а где загореться завод.

Серьезные претензии к новому генплану Владимира возникли и у министерства культуры РФ. В ведомстве не увидели обозначения охранных зон памятников архитектуры и истории федерального значения.

Транспорт

Министерство транспорта РФ отказало в согласовании проекта нового генплана из-за того, что две проектируемые дороги никак не указаны в федеральных стратегических документах. Речь идет о глубоком северном обходе трассы М-7 "Волга" и строительстве второго моста через Клязьму.

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Знаем, чиним

В администрации города Владимира на вопросы о новом генплане напомнили, что мэрия и проектный институт "Гипрогор" уже внесли более 300 изменений, высказанных жителями на общественных слушаниях. Кроме того, по данным пресс-службы владимирской мэрии, уже исправлены замечания, высказанные двумя из девяти ведомств.

КСТАТИ

Кроме генерального плана Владимира, Минэкономразвития РФ отказало в согласовании генеральных планов еще 65 городам и территориям. В основном они находятся в Крыму. Из ближайших к Владимиру городов в незавидный список попали подмосковные Реутов и Ликино-Дулево.