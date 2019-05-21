На экзаменах ЕГЭ во Владимирской области будет работать 100 волонтеров-наблюдателей

В этот день им предстоит сдать первые два экзамена — географию и литературу. В дальнейшем же, вплоть до 13 июня, во Владимирской области пройдет еще 11 единых госэкзаменов по самым разным предметам. Естественно, что это будет жарким временем не только для учащихся, но и для тех, кто их организует. Ну, а для того чтобы все прошло нормально и без происшествий, в этом году, как и последние несколько лет, к их проведению привлекают и волонтеров-наблюдателей.

Корпус общественных наблюдателей

Уже несколько лет подряд во многих российских школах на единых государственных экзаменах работают общественные наблюдатели из числа активной молодежи регионов.

В нашей области найти волонтеров, которые будут следить за соблюдением правил как со стороны сдающих, так и со стороны организаторов, помогает региональное отделение «Российского союза молодежи».

- Для координации волонтеров в 2017 году нами был создан «Корпус общественных наблюдателей ЕГЭ Владимирской области», - рассказал на брифинге, прошедшем 21 мая в областной администрации, руководитель областного отделения этой организации Роман Александров, - В данный момент в него входит более 100 человек. В идеале же, для полного охвата всех пунктов сдачи единого государственного экзамена нужно около 300 человек.

Впрочем, «корпус» находится лишь в начале своего пути. За три года его численность выросла почти в три раза. Так что возможно, что уже через несколько лет на каждом пункте сдачи ЕГЭ будет работать представитель этой организации

Справедливости ради надо сказать, что организаций, следящих за чистотой проведения ЕГЭ, хватает, а молодым ребятам, которые еще недавно сами сдавали выпускные экзамены, интересно участвовать в процессе, в том числе и потому, что это позволяет порой защитить интересы ребят.

- Безусловно, наши волонтеры в нейтральной ситуации будут на стороне школьников, - не стал скрывать Роман Александров. - Впрочем, это совсем не значит, что нарушившего правила сдачи экзамена будут покрывать. Конечно, нет, и за время работы наблюдателей из «корпуса» мы не раз ловили молодых людей на попытках получить ответы из шпаргалок и мобильных телефонов.

Уровень волонтеров оценили в Москве и на Кавказе

Для того чтобы стать наблюдателем, молодому человеку необходимо было самому сдать экзамен на знание правил проведения единого государственного экзамена. Принимали только тех, кто имел 85 процентов правильных ответов.

В этом году на экзаменах во Владимире будут работать 30 волонтеров, еще около 70 - в районных центрах. Все наблюдатели получили аккредитацию, что позволяет им осуществлять контроль на всех 53 пунктах сдачи.

- В принципе, Владимирскую область можно назвать одним из самых спокойных регионов, - рассказал на брифинге Сергей Попов, региональный координатор «Корпуса общественных наблюдателей Владимирской области». - У нас, к счастью, еще не было крупных скандалов в ходе сдачи ЕГЭ. А нарушения, которые мы выявляли, можно назвать самыми обычными. Среди сдающих ЕГЭ наиболее частыми можно назвать попытки пронести в аудиторию средства связи и шпаргалки. Если говорить об организаторах ЕГЭ, то тут чаще всего неправильно организована доставка экзаменационных пакетов, нарушается время их вскрытия. Кроме того, порой в аудитории могли отставать часы, а преподаватели забывали оповестить сдающих о том, что до конца ЕГЭ осталось пятнадцать минут.

В этом году15 владимирских волонтеров пригласили для наблюдения за ходом ЕГЭ в двух проблемных регионах страны — Московской области и Ингушетии. В Подмосковье будет работать десять ребят, пять поедут в Ингушетию. По словам спикеров брифинга это говорит о высоком уровне подготовки и доверии нашим ребятам.