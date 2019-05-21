В Суздальском районе появится памятник Суворову

В минувшую субботу в село Кистыш в десяти минутах езды от Суздаля съехалось много народа. На личных авто, на автобусах-неоплана прибыли чиновники, казаки, генералы, спецназ, телевизионщики, газетчики, священнослужители. Они высадили два десятка елей, но молоденькие деревья были лишь добрым бонусом к основному событию.

Здесь в селе когда-то было имение графа и полководца Александра Васильевича Суворова. Там стоит отреставрированный и вновь белокаменный храм Василия Великого, в 1793 году (по другим данным – в 1782), построенный на средства генералиссимуса в честь его отца Василия Ивановича. А в сотне метров от храма, рядом с бывшей школой, скоро откроют музей Суворова. Вот там и был установлен и освящен закладной камень, на месте которого в октябре будущего года запланировано торжественно открыть памятник Александру Васильевичу. Первый в регионе.

«Крестьянам подсобить в чем будет нужда»

- Суворов – тот, кто не проиграл ни одного сражения. Тот, кто вел солдат в бой с молитвой. И он заботился о жителях села Кистыш, - говорит суздальский казачий атаман Виктор Жулин.

Что заботился - это исторический факт. Слова суздальского казачьего атамана подтверждены словами письма, которое генералиссимус написал в сентябре 1785 года своему приятелю, полковнику Петру Афанасьевичу Борщеву. "Неимущим крестьянам пособить миром во всех недостатках, кому в чем будет нужда: лошадь, корову, овцу или птицу, рассматривая дела миром при священнике. Крестьянские бани нынешней зимою сделать две новые…», - писал Суворов. А Хлебовский пруд, что сразу за храмом, граф приказал «…исправить непременно будущей весною». Берега пруда повелел обсадить деревьями, «и особливо ивняком».

Таким будет памятникФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

«Суворов сидит и с людьми разговаривает»

После молебна, когда закладной камень был освящен, а торжественные речи произнесены, мы поговорили с суздальским скульптором Владимиром Благовещенским. Именно его проект памятника генералиссимусу победил в конкурсе. И именно он будет его ваять.

- Владимир Кузьмич, из каких материалов будет изготовлен монумент? Высокий ли он будет?

- Основание – бетон, обложенный плиткой из красно-коричневого гранита. Поверх – бронзовая площадка, на которой будет сам Суворов, тоже бронзовый. Высота памятника будет порядка 280 сантиметров.

- Ваш проект победил в конкурсе. Чем он отличается от других?

- Памятники полководцу, установленные в России, слишком воинственные и ростовые, Александр Васильевич либо стоит, либо на коне. А у меня он сидит себе спокойно и будто с людьми разговаривает.

- Бронза метал дорогой, памятник в какую сумму обойдется?

- Пока рано об этом говорить, но, разумеется, проект не копеечный. Вот когда в октябре следующего года откроем, тогда и можно будет говорить о точной его стоимости.

Теперь осталось решить вопрос не только со сметой, но и с помещением, где памятник будут ваять. Мастерская у Благовещенского небольшая, под такие монументы не рассчитана. Но найдется помещение, потому что за спиной у скульптора не только генералы, но и спецназ «Альфа».

СПРАВКА «КП»

Село Кистыш впервые упомянуто в «Разъезжей грамоте» в 1521 году как великокняжеская вотчина. В XVIII село веке перешло во владение великого полководца Суворова.